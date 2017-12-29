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Vendredi, 29 décembre 2017

Recensement 2018 : 99.700 logements visités en Franche-Comté

Publié le 29 décembre 2017 à 13:46Mis à jour le 29 décembre 2017 à 14:41
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© IGN insee BFC 2017 - cliquez sur l'image pour agrandir
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À peine les populations légales parues, le recensement s'apprête déjà à repartir. La nouvelle collecte débute le 18 janvier 2018. Les 606 agents recenseurs de Franche-Comté vont visiter en cinq semaines près de 100.000 logements, 99.700 précisément  au dernier décompte. Voici les communes qui sont concernées dans le Doubs, le Jura, La Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort.

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Le recensement, comment ça fonctionne ?

Depuis 2008, le recensement de la population est mis à jour annuellement. Comme il est matériellement difficile de rencontrer chaque citoyen chaque année, et parce que l'opération serait très coûteuse, l'Insee applique une méthode différente selon que les communes ont plus ou moins de 10.000 habitants. 

  • Les communes de moins de 10 000 habitants sont divisées en cinq groupes

Chaque année, les agents recenseurs enquêtent l'intégralité des logements d'un groupe. Ainsi, sur cinq ans, l'ensemble de la population de ces communes a été recensée.

  • Les communes de plus de 10 000 habitants sont enquêtées par sondage

Chaque année, 8 % des logements sont enquêtés, l'Insee en déduit un nombre moyen d'habitants par logement. Connaissant le nombre total de logements dans une commune, l'Insee peut ensuite estimer le nombre d'habitants de la commune.

Plusieurs populations légales …

L'exploitation statistique de cinq années de collecte est nécessaire pour  déboucher sur la parution des populations légales fin décembre.

Pourquoi "populations légales" au pluriel ? Parce qu'il en existe plusieurs ! La plus connue est la population municipale, mais aussi celle que l'on nomme population totale et qui sert au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement, chère aux mairies.

Mais quelle différence ? Dans la population totale, on compte ceux qui n'habitent plus la commune, mais y conservent un pied-à-terre : jeunes partis étudiés, mais qui conservent une adresse chez leurs parents, personnes âgées en maison de retraite qui possèdent une maison. Attention donc à ne pas confondre les deux : seules les populations municipales peuvent être sommées sur plusieurs communes. Sinon certaines personnes seraient comptées deux fois…

Quelles communes seront recensées en 2018

 

Communes recensées en 2018 en Franche-Comté 

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

DEP

NOM

25008

AIBRE

25009

AISSEY

25014

AMAGNEY

25021

ARC-ET-SENANS

25027

ARGUEL

25031

AUDINCOURT

25035

AUXONS

25042

BARBOUX

25044

BARTHERANS

25045

BATTENANS-LES-MINES

25047

BAUME-LES-DAMES

25049

BELFAYS

25055

BERTHELANGE

25056

BESANCON

25058

BEURE

25059

BEUTAL

25070

BOLANDOZ

25078

BOUCLANS

25087

BRANNE

25091

BRESEUX

25095

BRETONVILLERS

25098

BUFFARD

25099

BUGNY

25100

BULLE

25104

BY

25105

BYANS-SUR-DOUBS

25106

CADEMENE

25125

CHARMOILLE

25127

CHARQUEMONT

25138

TERRES-DE-CHAUX

25142

CHAUX-NEUVE

25145

CHAZOT

25155

CLERON

25159

COLOMBIER-FONTAINE

25166

COTEBRUNE

25170

COURCELLES-LES-MONTBELIARD

25171

COURCELLES

25172

COURCHAPON

25174

COURTEFONTAINE

25179

CROUZET

25184

CUSE-ET-ADRISANS

25187

DAMBELIN

25191

DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS

25195

DANNEMARIE-SUR-CRETE

25207

DUNG

25216

ECURCEY

25217

EMAGNY

25220

EPEUGNEY

25225

ETRABONNE

25229

EVILLERS

25233

FALLERANS

25237

FESCHES-LE-CHATEL

25250

FOUCHERANS

25255

FOURNET-BLANCHEROCHE

25259

FRASNE

25268

GERMEFONTAINE

25276

GONDENANS-MONTBY

25278

GONSANS

25280

GOUMOIS

25283

GOUX-SOUS-LANDET

25288

FOURNETS-LUISANS

25289

GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE

25296

GRAS

25308

HOPITAUX-VIEUX

25311

HYEMONDANS

25320

LABERGEMENT-SAINTE-MARIE

25326

LANTENNE-VERTIERE

25328

LARNOD

25329

LAVAL-LE-PRIEURE

25330

LAVANS-QUINGEY

25332

LAVERNAY

25342

LONGECHAUX

25345

LONGEVELLE-SUR-DOUBS

25346

LONGEVILLE

25351

LUHIER

25357

MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT

25360

MALBRANS

25366

MANCENANS-LIZERNE

25370

MATHAY

25376

MEREY-VIEILLEY

25378

MESLIERES

25388

MONTBELIARD

25389

MONTBELIARDOT

25391

MONT-DE-LAVAL

25395

MONTFAUCON

25398

MONTFLOVIN

25403

MONTLEBON

25416

MYON

25417

NAISEY-LES-GRANGES

25420

NANS-SOUS-SAINTE-ANNE

25426

NOIREFONTAINE

25427

NOIRONTE

25430

OLLANS

25432

ORCHAMPS-VENNES

25436

ORVE

25457

PLAIMBOIS-VENNES

25459

PLANEE

25462

PONTARLIER

25464

PONTETS

25469

PRESENTEVILLERS

25477

RANCENAY

25483

RECULFOZ

25491

RIGNOSOT

25492

RILLANS

25495

ROCHE-LEZ-BEAUPRE

25496

ROCHE-LES-CLERVAL

25498

ROGNON

25499

ROMAIN

25502

ROSET-FLUANS

25524

SAINT-MAURICE-COLOMBIER

25526

SAINTE-SUZANNE

25534

SARRAGEOIS

25540

SEMONDANS

25546

SILLEY-BLEFOND

25548

SOLEMONT

25551

SOULCE-CERNAY

25559

THIEBOUHANS

25573

URTIERE

25574

UZELLE

25580

VALENTIGNEY

25584

VALOREILLE

25592

VAUX-ET-CHANTEGRUE

25600

VENNES

25601

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

25605

VERNIERFONTAINE

25614

VIEUX-CHARMONT

25618

VILLARS-SOUS-ECOT

25621

VILLENEUVE-D'AMONT

25629

VOILLANS

39002

ABERGEMENT-LE-GRAND

39003

ABERGEMENT-LE-PETIT

39006

AIGLEPIERRE

39007

ALIEZE

39008

AMANGE

39019

ARSURES

39027

AUGISEY

39038

BARESIA-SUR-L'AIN

39049

BERSAILLIN

39059

BOIS-D'AMONT

39061

BOISSIA

39062

BOISSIERE

39065

BONNEFONTAINE

39070

BOURG-DE-SIROD

39078

BREVANS

39079

BRIOD

39081

BUVILLY

39085

CERNIEBAUD

39088

CESANCEY

39092

CHAMBERIA

39093

CHAMBLAY

39095

CHAMPAGNE-SUR-LOUE

39102

CHANCIA

39103

CHAPELLE-SUR-FURIEUSE

39107

CHARCIER

39113

CHASSAL

39119

CHATELEY

39126

CHAUMUSSE

39127

CHAUSSENANS

39128

CHAUSSIN

39129

CHAUX-DES-CROTENAY

39133

CHAUX-CHAMPAGNY

39137

CHEMILLA

39141

CHEVIGNY

39153

CIZE

39159

COLONNE

39164

CONLIEGE

39165

CONTE

39170

COURLANS

39171

COURLAOUX

39172

COURTEFONTAINE

39176

CRAMANS

39180

CRESSIA

39182

CRISSEY

39183

CROTENAY

39196

DEUX-FAYS

39198

DOLE

39200

DOMPIERRE-SUR-MONT

39211

ESSARDS-TAIGNEVAUX

39214

ESSERVAL-TARTRE

39220

FALLETANS

39221

FAVIERE

39235

FRAISANS

39240

FRASNOIS

39249

GERMIGNEY

39253

GIGNY

39258

GRANDE-RIVIERE

39263

GROZON

39283

LAVANCIA-EPERCY

39284

LAVANGEOT

39285

LAVANS-LES-DOLE

39286

LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE

39289

LECT

39297

LONGCHAUMOIS

39300

LONS-LE-SAUNIER

39301

LOULLE

39302

LOUVATANGE

39307

MAISOD

39315

MARNOZ

39320

MAYNAL

39348

MONTAIGU

39351

MONTCUSEL

39354

MONTHOLIER

39355

MONTIGNY-LES-ARSURES

39367

MORBIER

39372

MOURNANS-CHARBONNY

39375

MOUTONNE

39376

MOUTOUX

39381

NANS

39388

NEVY-SUR-SEILLE

39392

OFFLANGES

39400

OUR

39411

PERRIGNY

39417

PIARDS

39419

PILLEMOINE

39425

PLANCHES-PRES-ARBOIS

39431

POIDS-DE-FIOLE

39441

PREMANON

39455

REITHOUSE

39457

REPOTS

39463

ROGNA

39466

ROSAY

39471

RUFFEY-SUR-SEILLE

39476

SAINT-AUBIN

39478

SAINT-CLAUDE

39483

SAINT-HYMETIERE

39484

SAINT-JEAN-D'ETREUX

39486

SAINT-LAMAIN

39513

SERMANGE

39527

TAXENNE

39531

THOIRIA

39546

VAUDREY

39547

VAUX-LES-SAINT-CLAUDE

39550

VERGES

39554

VERS-EN-MONTAGNE

39558

VEVY

39561

VILLARDS-D'HERIA

39567

VILLENEUVE-SOUS-PYMONT

39579

VIRY

39585

VULVOZ

70013

AMBIEVILLERS

70014

AMBLANS-ET-VELOTTE

70015

AMONCOURT

70016

AMONT-ET-EFFRENEY

70020

ANDELARROT

70023

ANJEUX

70045

AVRIGNEY-VIREY

70052

BASSIGNEY

70058

BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR

70059

BEAUMOTTE-AUBERTANS

70078

BOUGEY

70086

BOURBEVELLE

70116

CHAGEY

70117

CHALONVILLARS

70136

CHARMOILLE

70150

CHENEVREY-ET-MOROGNE

70154

CIREY

70156

CITEY

70158

CLANS

70165

COMBEAUFONTAINE

70169

CONFRACOURT

70171

CORBENAY

70174

CORDONNET

70177

CORRE

70186

CREUSE

70189

CROMARY

70199

DAMPVALLEY-LES-COLOMBE

70207

ECHENOZ-LA-MELINE

70211

ECUELLE

70213

EHUNS

70215

ERREVET

70217

ESMOULIERES

70224

ETUZ

70242

FONTENOIS-LA-VILLE

70256

FRESSE

70260

FROTEY-LES-LURE

70272

GOURGEON

70278

GRATTERY

70279

GRAY

70282

GY

70285

HERICOURT

70289

IGNY

70294

LANTENOT

70296

LARIANS-ET-MUNANS

70303

LIEVANS

70307

LONGEVELLE

70315

MAGNONCOURT

70322

MAILLERONCOURT-CHARETTE

70323

MAILLERONCOURT-SAINT-PANCRAS

70326

MALACHERE

70336

MELECEY

70337

MELIN

70344

MEURCOURT

70351

MOLLANS

70352

MONTAGNE

70356

MONTBOILLON

70364

MONTJUSTIN-ET-VELOTTE

70374

MOTEY-BESUCHE

70388

NOIDANS-LES-VESOUL

70390

NOROY-LE-BOURG

70392

OIGNEY

70397

ORMENANS

70406

PERCEY-LE-GRAND

70414

PLANCHER-LES-MINES

70421

PORT-SUR-SAONE

70426

PROVENCHERE

70428

PUSEY

70431

QUENOCHE

70432

QUERS

70440

RECOLOGNE

70441

RECOLOGNE-LES-RIOZ

70443

GRANDE-RESIE

70461

SAINT-BROING

70464

SAINT-GERMAIN

70468

SAINT-MARCEL

70478

SAULX

70479

SAUVIGNEY-LES-GRAY

70482

SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN

70483

SCYE

70486

SEMMADON

70498

TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE

70503

TRAITIEFONTAINE

70511

VAITE

70512

VAIVRE

70519

VANDELANS

70522

VAROGNE

70532

VELLEFAUX

70535

VELLEGUINDRY-ET-LEVRECEY

70550

VESOUL

70553

VILLARGENT

70560

VILLERS-BOUTON

70565

VILLERS-PATER

70566

VILLERS-SUR-PORT

70574

VOLON

70577

VOUHENANS

70580

VY-LE-FERROUX

70582

VY-LES-RUPT

90001

ANDELNANS

90003

ANJOUTEY

90008

BAVILLIERS

90010

BELFORT

90016

BOURG-SOUS-CHATELET

90029

CRAVANCHE

90036

EGUENIGUE

90039

ESSERT

90049

FOUSSEMAGNE

90062

LARIVIERE

90073

MOVAL

90079

PETITMAGNY

90082

AUTRECHENE

90090

SAINT-DIZIER-L'EVEQUE

90096

THIANCOURT

90099

VALDOIE

90101

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