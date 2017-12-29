Recensement 2018 : 99.700 logements visités en Franche-Comté
À peine les populations légales parues, le recensement s'apprête déjà à repartir. La nouvelle collecte débute le 18 janvier 2018. Les 606 agents recenseurs de Franche-Comté vont visiter en cinq semaines près de 100.000 logements, 99.700 précisément au dernier décompte. Voici les communes qui sont concernées dans le Doubs, le Jura, La Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort.
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Le recensement, comment ça fonctionne ?
Depuis 2008, le recensement de la population est mis à jour annuellement. Comme il est matériellement difficile de rencontrer chaque citoyen chaque année, et parce que l'opération serait très coûteuse, l'Insee applique une méthode différente selon que les communes ont plus ou moins de 10.000 habitants.
- Les communes de moins de 10 000 habitants sont divisées en cinq groupes
Chaque année, les agents recenseurs enquêtent l'intégralité des logements d'un groupe. Ainsi, sur cinq ans, l'ensemble de la population de ces communes a été recensée.
- Les communes de plus de 10 000 habitants sont enquêtées par sondage
Chaque année, 8 % des logements sont enquêtés, l'Insee en déduit un nombre moyen d'habitants par logement. Connaissant le nombre total de logements dans une commune, l'Insee peut ensuite estimer le nombre d'habitants de la commune.
Plusieurs populations légales …
L'exploitation statistique de cinq années de collecte est nécessaire pour déboucher sur la parution des populations légales fin décembre.
Pourquoi "populations légales" au pluriel ? Parce qu'il en existe plusieurs ! La plus connue est la population municipale, mais aussi celle que l'on nomme population totale et qui sert au calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement, chère aux mairies.
Mais quelle différence ? Dans la population totale, on compte ceux qui n'habitent plus la commune, mais y conservent un pied-à-terre : jeunes partis étudiés, mais qui conservent une adresse chez leurs parents, personnes âgées en maison de retraite qui possèdent une maison. Attention donc à ne pas confondre les deux : seules les populations municipales peuvent être sommées sur plusieurs communes. Sinon certaines personnes seraient comptées deux fois…
Quelles communes seront recensées en 2018
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
DEP
NOM
25008
AIBRE
25009
AISSEY
25014
AMAGNEY
25021
ARC-ET-SENANS
25027
ARGUEL
25031
AUDINCOURT
25035
AUXONS
25042
BARBOUX
25044
BARTHERANS
25045
BATTENANS-LES-MINES
25047
BAUME-LES-DAMES
25049
BELFAYS
25055
BERTHELANGE
25056
BESANCON
25058
BEURE
25059
BEUTAL
25070
BOLANDOZ
25078
BOUCLANS
25087
BRANNE
25091
BRESEUX
25095
BRETONVILLERS
25098
BUFFARD
25099
BUGNY
25100
BULLE
25104
BY
25105
BYANS-SUR-DOUBS
25106
CADEMENE
25125
CHARMOILLE
25127
CHARQUEMONT
25138
TERRES-DE-CHAUX
25142
CHAUX-NEUVE
25145
CHAZOT
25155
CLERON
25159
COLOMBIER-FONTAINE
25166
COTEBRUNE
25170
COURCELLES-LES-MONTBELIARD
25171
COURCELLES
25172
COURCHAPON
25174
COURTEFONTAINE
25179
CROUZET
25184
CUSE-ET-ADRISANS
25187
DAMBELIN
25191
DAMPIERRE-SUR-LE-DOUBS
25195
DANNEMARIE-SUR-CRETE
25207
DUNG
25216
ECURCEY
25217
EMAGNY
25220
EPEUGNEY
25225
ETRABONNE
25229
EVILLERS
25233
FALLERANS
25237
FESCHES-LE-CHATEL
25250
FOUCHERANS
25255
FOURNET-BLANCHEROCHE
25259
FRASNE
25268
GERMEFONTAINE
25276
GONDENANS-MONTBY
25278
GONSANS
25280
GOUMOIS
25283
GOUX-SOUS-LANDET
25288
FOURNETS-LUISANS
25289
GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE
25296
GRAS
25308
HOPITAUX-VIEUX
25311
HYEMONDANS
25320
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
25326
LANTENNE-VERTIERE
25328
LARNOD
25329
LAVAL-LE-PRIEURE
25330
LAVANS-QUINGEY
25332
LAVERNAY
25342
LONGECHAUX
25345
LONGEVELLE-SUR-DOUBS
25346
LONGEVILLE
25351
LUHIER
25357
MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT
25360
MALBRANS
25366
MANCENANS-LIZERNE
25370
MATHAY
25376
MEREY-VIEILLEY
25378
MESLIERES
25388
MONTBELIARD
25389
MONTBELIARDOT
25391
MONT-DE-LAVAL
25395
MONTFAUCON
25398
MONTFLOVIN
25403
MONTLEBON
25416
MYON
25417
NAISEY-LES-GRANGES
25420
NANS-SOUS-SAINTE-ANNE
25426
NOIREFONTAINE
25427
NOIRONTE
25430
OLLANS
25432
ORCHAMPS-VENNES
25436
ORVE
25457
PLAIMBOIS-VENNES
25459
PLANEE
25462
PONTARLIER
25464
PONTETS
25469
PRESENTEVILLERS
25477
RANCENAY
25483
RECULFOZ
25491
RIGNOSOT
25492
RILLANS
25495
ROCHE-LEZ-BEAUPRE
25496
ROCHE-LES-CLERVAL
25498
ROGNON
25499
ROMAIN
25502
ROSET-FLUANS
25524
SAINT-MAURICE-COLOMBIER
25526
SAINTE-SUZANNE
25534
SARRAGEOIS
25540
SEMONDANS
25546
SILLEY-BLEFOND
25548
SOLEMONT
25551
SOULCE-CERNAY
25559
THIEBOUHANS
25573
URTIERE
25574
UZELLE
25580
VALENTIGNEY
25584
VALOREILLE
25592
VAUX-ET-CHANTEGRUE
25600
VENNES
25601
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP
25605
VERNIERFONTAINE
25614
VIEUX-CHARMONT
25618
VILLARS-SOUS-ECOT
25621
VILLENEUVE-D'AMONT
25629
VOILLANS
39002
ABERGEMENT-LE-GRAND
39003
ABERGEMENT-LE-PETIT
39006
AIGLEPIERRE
39007
ALIEZE
39008
AMANGE
39019
ARSURES
39027
AUGISEY
39038
BARESIA-SUR-L'AIN
39049
BERSAILLIN
39059
BOIS-D'AMONT
39061
BOISSIA
39062
BOISSIERE
39065
BONNEFONTAINE
39070
BOURG-DE-SIROD
39078
BREVANS
39079
BRIOD
39081
BUVILLY
39085
CERNIEBAUD
39088
CESANCEY
39092
CHAMBERIA
39093
CHAMBLAY
39095
CHAMPAGNE-SUR-LOUE
39102
CHANCIA
39103
CHAPELLE-SUR-FURIEUSE
39107
CHARCIER
39113
CHASSAL
39119
CHATELEY
39126
CHAUMUSSE
39127
CHAUSSENANS
39128
CHAUSSIN
39129
CHAUX-DES-CROTENAY
39133
CHAUX-CHAMPAGNY
39137
CHEMILLA
39141
CHEVIGNY
39153
CIZE
39159
COLONNE
39164
CONLIEGE
39165
CONTE
39170
COURLANS
39171
COURLAOUX
39172
COURTEFONTAINE
39176
CRAMANS
39180
CRESSIA
39182
CRISSEY
39183
CROTENAY
39196
DEUX-FAYS
39198
DOLE
39200
DOMPIERRE-SUR-MONT
39211
ESSARDS-TAIGNEVAUX
39214
ESSERVAL-TARTRE
39220
FALLETANS
39221
FAVIERE
39235
FRAISANS
39240
FRASNOIS
39249
GERMIGNEY
39253
GIGNY
39258
GRANDE-RIVIERE
39263
GROZON
39283
LAVANCIA-EPERCY
39284
LAVANGEOT
39285
LAVANS-LES-DOLE
39286
LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE
39289
LECT
39297
LONGCHAUMOIS
39300
LONS-LE-SAUNIER
39301
LOULLE
39302
LOUVATANGE
39307
MAISOD
39315
MARNOZ
39320
MAYNAL
39348
MONTAIGU
39351
MONTCUSEL
39354
MONTHOLIER
39355
MONTIGNY-LES-ARSURES
39367
MORBIER
39372
MOURNANS-CHARBONNY
39375
MOUTONNE
39376
MOUTOUX
39381
NANS
39388
NEVY-SUR-SEILLE
39392
OFFLANGES
39400
OUR
39411
PERRIGNY
39417
PIARDS
39419
PILLEMOINE
39425
PLANCHES-PRES-ARBOIS
39431
POIDS-DE-FIOLE
39441
PREMANON
39455
REITHOUSE
39457
REPOTS
39463
ROGNA
39466
ROSAY
39471
RUFFEY-SUR-SEILLE
39476
SAINT-AUBIN
39478
SAINT-CLAUDE
39483
SAINT-HYMETIERE
39484
SAINT-JEAN-D'ETREUX
39486
SAINT-LAMAIN
39513
SERMANGE
39527
TAXENNE
39531
THOIRIA
39546
VAUDREY
39547
VAUX-LES-SAINT-CLAUDE
39550
VERGES
39554
VERS-EN-MONTAGNE
39558
VEVY
39561
VILLARDS-D'HERIA
39567
VILLENEUVE-SOUS-PYMONT
39579
VIRY
39585
VULVOZ
70013
AMBIEVILLERS
70014
AMBLANS-ET-VELOTTE
70015
AMONCOURT
70016
AMONT-ET-EFFRENEY
70020
ANDELARROT
70023
ANJEUX
70045
AVRIGNEY-VIREY
70052
BASSIGNEY
70058
BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR
70059
BEAUMOTTE-AUBERTANS
70078
BOUGEY
70086
BOURBEVELLE
70116
CHAGEY
70117
CHALONVILLARS
70136
CHARMOILLE
70150
CHENEVREY-ET-MOROGNE
70154
CIREY
70156
CITEY
70158
CLANS
70165
COMBEAUFONTAINE
70169
CONFRACOURT
70171
CORBENAY
70174
CORDONNET
70177
CORRE
70186
CREUSE
70189
CROMARY
70199
DAMPVALLEY-LES-COLOMBE
70207
ECHENOZ-LA-MELINE
70211
ECUELLE
70213
EHUNS
70215
ERREVET
70217
ESMOULIERES
70224
ETUZ
70242
FONTENOIS-LA-VILLE
70256
FRESSE
70260
FROTEY-LES-LURE
70272
GOURGEON
70278
GRATTERY
70279
GRAY
70282
GY
70285
HERICOURT
70289
IGNY
70294
LANTENOT
70296
LARIANS-ET-MUNANS
70303
LIEVANS
70307
LONGEVELLE
70315
MAGNONCOURT
70322
MAILLERONCOURT-CHARETTE
70323
MAILLERONCOURT-SAINT-PANCRAS
70326
MALACHERE
70336
MELECEY
70337
MELIN
70344
MEURCOURT
70351
MOLLANS
70352
MONTAGNE
70356
MONTBOILLON
70364
MONTJUSTIN-ET-VELOTTE
70374
MOTEY-BESUCHE
70388
NOIDANS-LES-VESOUL
70390
NOROY-LE-BOURG
70392
OIGNEY
70397
ORMENANS
70406
PERCEY-LE-GRAND
70414
PLANCHER-LES-MINES
70421
PORT-SUR-SAONE
70426
PROVENCHERE
70428
PUSEY
70431
QUENOCHE
70432
QUERS
70440
RECOLOGNE
70441
RECOLOGNE-LES-RIOZ
70443
GRANDE-RESIE
70461
SAINT-BROING
70464
SAINT-GERMAIN
70468
SAINT-MARCEL
70478
SAULX
70479
SAUVIGNEY-LES-GRAY
70482
SCEY-SUR-SAONE-ET-SAINT-ALBIN
70483
SCYE
70486
SEMMADON
70498
TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE
70503
TRAITIEFONTAINE
70511
VAITE
70512
VAIVRE
70519
VANDELANS
70522
VAROGNE
70532
VELLEFAUX
70535
VELLEGUINDRY-ET-LEVRECEY
70550
VESOUL
70553
VILLARGENT
70560
VILLERS-BOUTON
70565
VILLERS-PATER
70566
VILLERS-SUR-PORT
70574
VOLON
70577
VOUHENANS
70580
VY-LE-FERROUX
70582
VY-LES-RUPT
90001
ANDELNANS
90003
ANJOUTEY
90008
BAVILLIERS
90010
BELFORT
90016
BOURG-SOUS-CHATELET
90029
CRAVANCHE
90036
EGUENIGUE
90039
ESSERT
90049
FOUSSEMAGNE
90062
LARIVIERE
90073
MOVAL
90079
PETITMAGNY
90082
AUTRECHENE
90090
SAINT-DIZIER-L'EVEQUE
90096
THIANCOURT
90099
VALDOIE
90101
VELLESCOT
- Période :
- 15 jours