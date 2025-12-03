Mercredi 3 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
DOUBS (25)
Education Société

120 ans de la loi dite de la Laïcité : la Ligue de l'enseignement du Doubs rappelle que cette valeur n'oppose personne...

Publié le 03/12/2025 - 12:00
Mis à jour le 03/12/2025 - 12:10

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement du Doubs publie un communiqué rappelant la portée essentielle de la laïcité dans la société française. L'association entent réaffirmer ce que représente la laïcité et pourquoi elle constitue l'un des fondements essentiels de la République.

© Élodie R.
© Élodie R.

Dans son communiqué, la Ligue insiste sur la dimension fondamentale de liberté attachée à ce principe. ”La laïcité n’est pas une opinion. C’est la liberté d’en avoir une”, souligne-t-elle. Selon l’association, ce cadre garantit à chacun la possibilité ”de croire, de ne pas croire, ou de changer de conviction, sans pression et sans jugement”. L’État, en demeurant neutre et en ne privilégiant ”aucune religion, aucune croyance, aucune philosophie”, assure la protection de cette liberté individuelle.

Un principe d’égalité

La Ligue de l’enseignement du Doubs rappelle également que la laïcité ”n’oppose personne”. Elle affirme au contraire l’égalité entre toutes et tous. Le communiqué précise que chaque citoyenne et chaque citoyen ”a la même valeur, indépendamment de sa religion, de son histoire, ou de ses choix personnels”. Cette égalité constitue un socle permettant la participation de chacun à la vie collective.

La fraternité comme horizon commun

Loin d’être un principe d’exclusion, la laïcité est présenté comme un outil permettant de vivre ensemble la fraternité. En reconnaissant la diversité des convictions et en organisant leur coexistence pacifique, elle crée ”un espace commun où le dialogue, le respect et la solidarité peuvent s’exprimer”. À ce titre, la Ligue souligne que la laïcité ”n’efface pas nos différences”, mais qu’elle permet de les vivre sans qu’elles deviennent des obstacles.

Un socle républicain toujours actuel

Cent vingt ans après son adoption, la loi de 1905 continue d'"accompagner et structurer notre République”, rappelle la Ligue. L’organisation réaffirme à cette occasion ”son attachement profond à ce principe républicain” qui contribue à maintenir une société ”ouverte, diverse et unie”. Forte de plus de 150 ans d’existence, la Ligue rappelle qu’elle œuvre depuis longtemps ”pour l’émancipation, l’éducation et la citoyenneté”.

Elle assure poursuivre ses actions ”pour transmettre, expliquer et faire vivre la laïcité auprès de toutes et tous”, et conclut en réaffirmant sa détermination : ”Plus que jamais, nous continuerons à faire de la laïcité un outil de liberté, d’égalité et de fraternité, pour habiter ensemble notre monde commun.”

laïcité religion république

Publié le 3 décembre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

DOUBS (25)
Education Société

120 ans de la loi dite de la Laïcité : la Ligue de l’enseignement du Doubs rappelle que cette valeur n’oppose personne…

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement du Doubs publie un communiqué rappelant la portée essentielle de la laïcité dans la société française. L'association entent réaffirmer ce que représente la laïcité et pourquoi elle constitue l'un des fondements essentiels de la République.

laïcité religion république
Publié le 3 décembre à 12h00 par Alexane
Franche-Comté
Education Société

Pour ”briser le silence”, l’Université Marie et Louis Pasteur distribue des sifflets anti-agression

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l’Université Marie et Louis Pasteur a annoncé, dans un communiqué daté du 25 novembre 2025, le lancement d’une action conjointe avec Pays Montbéliard Agglomération : la distribution de sifflets anti-agression sur l’ensemble de ses campus.

Publié le 25 novembre à 11h17 par Alexane
Belfort
Education Faits Divers

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

Visée par des enquêtes administrative et pénale pour harcèlement moral au travail, après la plainte d'une collaboratrice, la directrice des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) dans le Territoire de Belfort a vu son contrat non renouvelé au 1er novembre, a-t-on appris vendredi 21 novembre 2025.

dsden éducation nationale enquête harcèlement moral procureur de la république rectorat
Publié le 21 novembre à 17h08 par Alexane
Besançon
Education

Besançon : 20 ans d’engagement au service de la vie étudiante pour la BAF

Le Bureau des associations franc-comtoises (BAF) a tenu une conférence de presse ce lundi 17 novembre 2025 au tiers-lieu jeunesse des locaux du CRIJ à Besançon, pour revenir sur ses deux décennies d’engagement étudiant, 20 ans jour pour jour après avoir déposé les statuts de son association en préfecture. 

anniversaire association baf étudiants vie étudiante
Publié le 18 novembre à 08h02 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Education

Petits champions de la lecture : déjà 258 classes inscrites en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que les inscriptions se clôtureront le 2 décembre 2025, le grand jeu de lecture à voix haute, Les petits champions de la lecture, comptabilise déjà plus de 7 120 classes de CM1 et CM2 inscrites en France. C’est près de 20% de plus que l‘année dernière à la même date selon l’organisation. Actuellement, 258 classes de Bourgogne-Franche-Comté sont inscrites au concours.  

1
classe concours lecture primaire
Publié le 16 novembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Culture Education

Pontarlier consacre la prochaine édition du festival Couleur urbaine à la santé mentale des jeunes

Cette année, le Pontarlier Festival Couleur Urbaine propose un format recentré et ciblé autour de la santé mentale des jeunes du 26 au 28 novembre 2025. Au programme de cette édition : spectacles, soirée musicale, ateliers et rencontres… le tout dans un cadre bienveillant et accessible, pour aborder cette question sensible et d'actualité.

festival jeunes santé mentale
Publié le 12 novembre à 10h13 par Elodie Retrouvey

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : les idées cadeaux du Dino-Zoo
Offre d'emploi

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Offre d'emploi : Le Grand Besançon recrute un.e carrossier.e - peintre
Shopping de Noel

Shopping de Noël : les coffrets de douceurs de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre VTT avec Décathlon Besançon

Shopping de Noël : le soin signature Evasion en Forêt à l'Hôtel Spa Les Rives Sauvages à Malbuisson

Sondage

 6.55
légère pluie
le 03/12 à 12h00
Vent
1.15 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
94 %
 