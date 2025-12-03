120 ans de la loi dite de la Laïcité : la Ligue de l'enseignement du Doubs rappelle que cette valeur n'oppose personne...

À l'occasion du 120e anniversaire de la loi de séparation des Églises et de l'État, la Ligue de l'enseignement du Doubs publie un communiqué rappelant la portée essentielle de la laïcité dans la société française. L'association entent réaffirmer ce que représente la laïcité et pourquoi elle constitue l'un des fondements essentiels de la République.

Dans son communiqué, la Ligue insiste sur la dimension fondamentale de liberté attachée à ce principe. ”La laïcité n’est pas une opinion. C’est la liberté d’en avoir une”, souligne-t-elle. Selon l’association, ce cadre garantit à chacun la possibilité ”de croire, de ne pas croire, ou de changer de conviction, sans pression et sans jugement”. L’État, en demeurant neutre et en ne privilégiant ”aucune religion, aucune croyance, aucune philosophie”, assure la protection de cette liberté individuelle.

Un principe d’égalité

La Ligue de l’enseignement du Doubs rappelle également que la laïcité ”n’oppose personne”. Elle affirme au contraire l’égalité entre toutes et tous. Le communiqué précise que chaque citoyenne et chaque citoyen ”a la même valeur, indépendamment de sa religion, de son histoire, ou de ses choix personnels”. Cette égalité constitue un socle permettant la participation de chacun à la vie collective.

La fraternité comme horizon commun

Loin d’être un principe d’exclusion, la laïcité est présenté comme un outil permettant de vivre ensemble la fraternité. En reconnaissant la diversité des convictions et en organisant leur coexistence pacifique, elle crée ”un espace commun où le dialogue, le respect et la solidarité peuvent s’exprimer”. À ce titre, la Ligue souligne que la laïcité ”n’efface pas nos différences”, mais qu’elle permet de les vivre sans qu’elles deviennent des obstacles.

Un socle républicain toujours actuel

Cent vingt ans après son adoption, la loi de 1905 continue d'"accompagner et structurer notre République”, rappelle la Ligue. L’organisation réaffirme à cette occasion ”son attachement profond à ce principe républicain” qui contribue à maintenir une société ”ouverte, diverse et unie”. Forte de plus de 150 ans d’existence, la Ligue rappelle qu’elle œuvre depuis longtemps ”pour l’émancipation, l’éducation et la citoyenneté”.

Elle assure poursuivre ses actions ”pour transmettre, expliquer et faire vivre la laïcité auprès de toutes et tous”, et conclut en réaffirmant sa détermination : ”Plus que jamais, nous continuerons à faire de la laïcité un outil de liberté, d’égalité et de fraternité, pour habiter ensemble notre monde commun.”