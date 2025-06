132.500 visiteurs à la Foire comtoise 2025 et un nouveau concept en 2026…

"C’est une bonne foire, mais elle a été moins dynamique qu’après le rebond post-covid (147.000 en 2024 et un record en 2023 avec 157.691 visiteurs) ", explique Didier Sikkink, directeur de Micropolis Besançon qui précise que ce chiffre est dû à des données bien précises comme "une foire en fin de mois", "une foire entamée par la fête des mères" et "précédée de deux ponts du mois de mai". Le tout avec une actualité sportive très suivie avec "des matchs de football et de rugby".

La météo est comme toujours un facteur décisif : "Nous avons eu de la pluie le mercredi et une canicule le vendredi", indique le directeur qui note toutefois un "très beau jeudi de l’Ascension" avec 35.000 visiteurs et une "circulation fluide".

Pas d’invité d’honneur en 2026, mais…

Si les visiteurs sont habitués à aller à la rencontre d’un pays invité d’honneur chaque année, Micropolis Besançon a voulu se lancer un challenge et proposer un autre concept : "Ce ne sera plus un pays. Le thème sera : "Les mystères de Pompéi et son village napolitain"", explique Didier Sikkink. "C’est un choix que nous avons fait pour changer un peu. L’actualité internationale est de plus en plus compliquée. C’est pourquoi, nous avons eu peu de vente de produits locaux cubains même si le spectacle et les animations étaient sympas", souligne le directeur.

Et d’ajouter sur le thème de l’année prochaine : "Il y a des sujets vraiment intéressants. Pompéi a une histoire incroyable avec des choses très visuelles à mettre en œuvre. Et la région napolitaine avec ses spécificités pourra proposer une offre culturellement et artistiquement intéressante".

Rendez-vous en 2026 !