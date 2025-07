14 juillet 2025 : le programme des festivités à Besançon

Le fête nationale approche à grand pas et le programme des festivités est désormais connu. Du traditionnel défilé militaire aux feux d’artifices, en passant par le pique-nique citoyen et des concerts en plein air… le 14 juillet sera festif à Besançon. Et cette année, le Bal des pompiers revient au parc de la Rodhiaceta.

Pour la deuxième année consécutive, Rémi Bastille, préfet du Doubs, Anne Vignot, maire de Besançon, et le général de division Jean-Pierre Fagué, commandant de la 1ère division, commandant d’armes de la garnison de Besançon, commandant de la base de défense de Besançon, délégué militaire départemental du Doubs renouvelleront la célébration des cérémonies et défilés du 14 juillet à Chamars, à l’initiative des forces armées.

Bal des pompiers

La fête s’ouvre cette année avec le grand retour du "Bal des pompiers", dimanche 13 juillet, à partir de 16h30, dans le parc de la Rodhiacéta. Ce rendez-vous attendu des petits comme des grands reprend vie grâce à un engagement passionné des sapeurs-pompiers bisontins. L’entrée est libre sur inscription : baldespompiers-besancon.fr

Évènements militaires

Dès 10h lundi 14 juillet, et jusqu’à 17h, le Village aux Armées sera installé place Chamars. Une rencontre avec les forces armées de la garnison bisontine, ainsi que la présentation d’équipements et de véhicules sur le parking des bus seront organisées.

La Cérémonie de Prise d’Armes se tiendra avenue du Général de Gaulle en face des tribunes à 11h, et comprendra entre autres les honneurs à l’étendard, la revue des troupes par le général de division Jean-Pierre Fagué et une remise de décoration en présence d’un détachement de jeunes volontaires du Service national universel (SNU).

Puis, le défilé à pied et motorisé se déroulera boulevard Charles de Gaulle, le long de Chamars, à partir de 11h30. Près de 400 femmes et hommes et plus de 40 véhicules seront mobilisés pour l’occasion.

Festivités du soir

La Ville de Besançon donne rendez-vous à partir de 19h au centre-ville, d’abord à l’occasion d’un pique-nique citoyen parc Micaud, où vin d’honneur offert, food-trucks et concert du groupe Dolmen seront au programme. À 21h30, un concert populaire sera organisé place de la Révolution avec l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté et le groupe The Rock Machine.

Enfin, les traditionnels feux d’artifice seront tirés de la Tour Carrée à 22h30.

Arrêtés de stationnement et de circulation

Parking :

Parking Chamars des véhicules légers : interdit d’accès le lundi 14 juillet 2025 de 8h à 14h

Parking Chamars des autocars : interdit d’accès le lundi 14 juillet de 7h à 18h

Voies de circulation :

Interdits de 10h à 14h : boulevard Charles De Gaulle depuis l’intersection avec Rue de la Grette/Rue du Polygone, avenue du 8 mai, et ponts Charles De Gaulle et Canot

Déviation des véhicules arrivant de la rue Charles Nodier par la voie Geneviève De Gaulle Anthonioz (long du tram) avec reprise obligatoire de l’avenue de la Gare d’Eau

Micro coupures prévues rue du Général Brûlard, boulevard Charles de Gaulle à partir de 10h et après 12h au Pont Canot, rue Antide Janvier, rue de Dole et rue du Polygone

Réseau Ginko :

Ligne de bus "Citadelle" déplacée au 7 rue de l’Orme de Chamars de 10 à 14h

Circulation du tramway coupée de 10 à 14h, puis après 18h

Infos sur les lignes concernées sur : ginko.voyage