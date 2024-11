2.000 à 2.500 camions bloqués sur l’autoroute A36 en Franche-Comté

"Environ 2.000 à 2.500 poids lourds" sont actuellement stockés sur les aires de repos et le long de l'autoroute A36, en raison d'un arrêté préfectoral pris dans la nuit dû à la présence de neige et de verglas sur le département. Mais une voie de circulation reste dégagée pour les véhicules légers, a indiqué à l'AFP vendredi 22 Novembre 2024 Saadia Tamelikecht, directrice de cabinet du préfet du Doubs.

"Je recommande vivement de ne pas prendre son véhicule ce matin dans le Doubs, c'est dangereux", a-t-elle ajouté, déconseillant aux automobilistes de s'aventurer sur l'A36.

C'est la plongée des températures entre 05H00 et 09H00 du matin qui a piégé de nombreux routiers, a encore précisé Mme Tamelikecht. "La situation est devenue délicate, mais nous n'avons à déplorer ni accident, ni naufragé de la route", selon elle. "On n'a pas eu à évacuer ou accueillir des personnes, mais des gens ont passé une partie de la nuit dans leur voiture."

Un épisode neigeux important a touché jeudi le département du Doubs, placé en vigilance orange par Météo-France.

Près de 800 camions et une centaine de voiture immobilisés

Dans la nuit de jeudi à vendredi, "entre 20H00 et 02H00 du matin, près de 800 poids lourds et une centaine de véhicules légers" se sont retrouvés bloqués sur l'A36, a précisé Mme Tamelikecht. Les voitures ont pu être dégagées dans la nuit et "on avait pu faire manoeuvrer à grand peine les poids lourds sur l'autoroute pour les faire arriver sur les aires de stockage de l'A36, et sur certaines voies", a-t-elle expliqué.

À 04H00 du matin, il ne restait plus que 150 camions sur le segment autoroutier, mais une plongée des températures est intervenue entre 05h00 et 09h00 (-5 à -6°C) et "il y a eu un afflux considérable de poids lourds sur l'A36 qui nous a menés avec plusieurs milliers de camions, environ 2.000 à 2.500, stockés sur les aires d'autoroute", a détaillé la directrice de cabinet du préfet du Doubs.

Une voie de l'A36 reste dégagée et réservée aux voitures qui se sont aventurées sur l'autoroute.

L'A36, gérée par APRR, relie Ottmarsheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin), à Beaune (Côte-d'Or), en passant notamment par Montbéliard, Belfort et Besançon.

(AFP)