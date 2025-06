22 concerts gratuits lors des prochaines Estivales de Saône

Du 7 juillet au 1er août 2025, Echo System organise une nouvelle édition des Estivales de Saône, un festival itinérant gratuit, festif et résolument ancré dans les villages de Haute-Saône. On fait le point sur le programme.

Rendez-vous estival singulier ancré depuis 1997, les Estivales de Saône font vivre la musique en milieu rural, à ciel ouvert ou dans des lieux atypiques, en partenariat avec les collectivités territoriales, les villages et les habitantes.

Concerts au cœur des villages, projets participatifs, collaborations avec des artistes d’ici et d’ailleurs… Pour les organisateurs, les Estivales « sont un festival à taille humaine, mais à grande portée ».

En 2025, ce sont 22 concerts dont deux concerts partagés issus de stages vocaux qui auront lieu du 7 juillet au 1er août dans 20 communes de Haute-Saône et à Écho System. Au programme : des univers musicaux éclectiques, des rencontres artistiques fortes et une ambiance conviviale et populaire.

Le programme

Semaine 1 : du 7 au 11 juillet

Mélanie Lesage (Chanson – Pop)

Une voix intense pour porter des textes sensibles, et une présence lumineuse pour des soirées fortes en émotions.

Lundi 07/07 : Clans

Mardi 08/07 : Sornay

Mercredi 09/07 : Germigney

Jeudi 10/07 : Corbenay

Vendredi 11/07 : Coulevon

Semaine 2 : du 14 au 18 juillet

Les Deuxluxes (Rock – Glam, Québec)

Un duo québécois au look rétro et à l’audace rock qui fait résonner nos campagnes !

Lundi 14/07 : Liévans

Mardi 15/07 : Chariez

Mercredi 16/07 : Perrouse

Jeudi 17/07 : Auxon-Lès-Vesou

Vendredi 18/07 : Montdoré

Semaine 3 : du 21 au 25 juillet

Brazakuja (Chansons en cavale)

Une chaleur brésilienne, des échos balkaniques pour un carnaval acoustique, libre et enivrant.

Lundi 21/07 : Authoison

Mardi 22/07 : Ruffey-le-Château

Mercredi 23/07 : Montigny-lès-Vesoul

Jeudi 24/07 : Villars-le-Pautel

Vendredi 25/07 : Bouligney (+ Flaur à Echo System)

Semaine 4 : du 28 juillet au 1er août

Petit Tonnerre (Trad Festif)

Un bal électrique, solaire et sans frontières, qui fait bouger les lignes et les corps ! La grande fête de l’été !

Lundi 28/07 : Pusy-et-Épenoux

Mardi 29/07 : Magny-lès-Jussey

Mercredi 30/07 : Conflandey

Jeudi 31/07 : Auvet-et-la-Chapelotte ( + Wawa'Swing à Echo System )

) Vendredi 01/08 : Scey-sur-Saône (Clôture des Estivales à Echo System)

Concerts partagés & stages vocaux

Flaur - 25 juillet

Semaine du 21 au 25 juillet - Concert partagé le vendredi 25 juillet à Echo System

Une comédie musicale originale en préparation tout au long de la semaine avec Le Local Jeunes C3 et le groupe Flaur, entre synthés doux, mélodies rêveuses et pop sensible. Un spectacle collectif, créatif et sincère, à vivre sur scène en fin de semaine.

Stage à travers Champs avec Wawa Swing

Du 28 au 31 juillet – Concert partagé le jeudi 31 juillet à Echo System

Un stage vocal ouvert à toutes et tous, organisé en partenariat avec La Cité de la Voix, qui mêle swing, panache et ambiance guinguette. Un moment joyeux, classe et entraînant.

Foodtruck : Dedell Crêpes (crêpes sucrées, salées..)