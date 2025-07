35 000 euros de travaux pour le kiosque granvelle

Le kiosque granvelle est en travaux pendant l’été 2025. Toiture, ferronnerie et maçonnerie seront retravaillées et restaurées. Ces retouches devraient prendre fin en fin août juste avant les « instants gourmands ».

Le bâtiment très prisé de la place granvelle sera inaccessible pendant l’été 2025. Selon Annaïck Chauvet, adjointe à la maire de Besançon, la ville a travaillé avec l’ABF (Association des bibliothécaires français) car le kiosque est un monument historique. Et c’est l’entreprise Pateu Robert qui réalisera une grande partie des travaux.

Côté maçonnerie et ferronnerie, il y aura beaucoup de nettoyage, notamment les pierres de taille qui seront nettoyées à la vapeur. Pour la toiture, une remise en peinture sera faite, et la volige sera remplacé à l’identique. L’éclairage existant sera conservé et l’installation électrique contrôlée et remise en état si besoin. La ville réserve une enveloppe de 35 000 euros pour ce projet.

L’histoire du kiosque

Le Palais Granvelle, édifié au XVI ème siècle, est un palais de la renaissance construit par Nicolas Perrenot de Granvelle. Les jardins sont vendus à la Ville en 1712. L'aménagement des jardins par l'architecte Charles François Longin permet d'ouvrir la promenade Granvelle au public en 1778

Un premier kiosque à musique est réalisé en 1864; grandement utilisé notamment pour des concerts de musique militaire. Un 2ème kiosque est construit à l'emplacement du 1er après un concours d'architectes en 1884.