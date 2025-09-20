Samedi 20 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

35 spectacles et 9 animations au festival du Bitume et des Plumes

Publié le 20/09/2025 - 17:34
Mis à jour le 18/09/2025 - 16:31

La 10e édition du Festival du Bitume et des Plumes, dédié aux arts de rue, qui aura lieu les 3, 4 & 5 octobre 2025 à Besançon. 

Le Festival du Bitume et des Plumes s'échauffe le 20 septembre à Boussières avec 2 spectacles gratuits et tout public : Happy Together de la cie Non Négociable et Sage comme un orage de la cie La Tortue.

Une édition qui célèbre les amours

Les 3, 4 & 5 octobre 2025, le Festival du Bitume et des Plumes souffle sa 10e bougie à Besançon !Ce rendez-vous des arts de la rue investit l’espace public avec 35 spectacles & 9 animations à découvrir en famille, avec un fil rouge, celui des amours.

Une programmation éclectique, régionale & émergente

Le Festival garde son identité artistique en accueillant des spectacles pluridisciplinaires : du cirque avec Gagarine is not dead, de la danse avec Amours, du théâtre avec "JOUIR". Il maintient un intérêt prononcé pour les compagnies régionales avec les spectacles Destinée ou Fabrice Guy l'Opéra Rock.

Une place aux créations émergentes sera également faite avec la scène des crashtest.

© Du Bitume et des Plumes

La place Granvelle, cœur battant du Festival

Concerts, spectacles, animations pour tous les âges, restauration locale et moments conviviaux : la place Granvelle devient le point de ralliement festif et chaleureux du Festival. Avec, en prime, quelques surprises artistiques à ne pas manquer…

festival du bitume et des plumes

Publié le 20 septembre à 17h34 par Hélène L.
