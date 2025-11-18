55 locomotives Alstom seront livrées en 2027 en Ukraine

Un accord portant sur la fourniture de 55 locomotives Alstom à l’Ukraine a été signé ce mois de novembre 2025. Une bonne nouvelle pour le députée européen (Modem / Renew Europe) Christophe Grudler qui salue "un accord stratégique pour l’Ukraine, mais aussi une excellente nouvelle pour Belfort".

"Outre les annonces concernant les 100 Rafale, la rencontre avec Emmanuel Macron s’est conclue sur un accord majeur dans le domaine ferroviaire : la commande de 55 locomotives électriques de fret à Alstom", rappelle le député Christophe Grudler

Ce contrat est évalué à 475 millions d’euros. Les locomotives Traxx Hauler, à double tension et spécialement adaptées au réseau ukrainien, seront conçues et fabriquées sur le site Alstom de Belfort. Le projet, avait d’abord été menacé suite à des problèmes de montage financier, puis à l’invasion russe de l’Ukraine.

Des emplois garantis

"C’est une excellente nouvelle pour Belfort : ce sont des emplois garantis pour les prochaines années, cela confirme le dynamisme et l’attractivité de notre territoire et salue le savoir-faire français. Nous travaillions depuis plus de quatre ans sur ce dossier, en lien direct avec l’Élysée et les ministères concernés", déclare Christophe Grudler.

Pour l’eurodéputé, cet accord illustre "la capacité de l’industrie française à répondre aux besoins stratégiques de l’Ukraine", tout en renforçant le rôle de Belfort comme site industriel clé pour la souveraineté européenne.