Besançon
Vie locale

À Besançon, des baptêmes républicains placés sous le signe de l’accueil

Publié le 19/12/2025 - 17:09
Mis à jour le 18/12/2025 - 17:24

Comme chaque année, les élu(e)s du Parti communiste français (PCF) à Besançon organisent des baptêmes républicains. Cette initiative est présentée comme ”un acte politique et symbolique fort qui rappelle les fondements de l’accueil et de l’intégration”, en particulier à destination des personnes réfugiées.

L’édition 2025 des baptêmes républicains s’inscrit dans un contexte marqué par un durcissement des politiques migratoires. Selon les organisateurs, ”face à des lois de plus en plus contraintes, et face aux inquiétudes d’une partie de la population, il est important de rappeler que notre pays intègre la question de l’immigration notamment par rapport à des besoins économiques”.

Le communiqué souligne que certains secteurs professionnels rencontrent des difficultés de recrutement, ”lorsqu’il faut de la main d’œuvre ou des médecins”, tandis que ”pour d’autres situations tout aussi légitimes l’accès à une possibilité de rester sur le sol français semble plus compliquée”.

Une crise démographique mise en avant

Au-delà des besoins économiques immédiats, les élus communistes mettent en avant des évolutions démographiques structurelles. Deux phénomènes sont cités comme majeurs. Le premier concerne le vieillissement de la population : ”1/3 de notre population aura + de 65 ans en 2070”.

Le second est la baisse de la natalité. Le document évoque ”un moment historique puisque c’est la première fois depuis 1944 que le solde naturel est négatif”, en précisant qu’”fin mai 2025, la France a enregistré quelque 651 000 décès contre quelque 650 000 naissances”.

Dans ce contexte, les élu(e)s estiment que ”les propositions de loi liées à l’immigration doivent être pensées aussi au regard de la crise démographique : un enjeu politique, social, économique, humain”.

Renouvellement des générations et solidarité

Le texte interroge les conséquences à long terme de ces évolutions : ”Comment une société peut-elle ‘vivre’ durablement sans renouvellement des générations ? Quelles sont les conséquences sociales et économiques d’une augmentation de la longévité associée à une baisse prolongée de la natalité ?”.

La diminution de la population jeune est également présentée comme un enjeu pour le dynamisme collectif, car elle ”interroge aussi la possibilité d’animer notre société, d’être force d’idées, d’innovation, et de progrès”. Dans cette perspective, ”favoriser l’immigration, comme certains pays d’Europe l’ont déjà fait, pour maintenir une population jeune dans nos sociétés vieillissantes permet de contribuer au maintien du système de solidarité”.

Un devoir de solidarité revendiqué

Les organisateurs des baptêmes républicains affirment que ”notre société a un devoir de solidarité qu’on doit inscrire dans plusieurs directions”. Ils évoquent notamment la nécessité de ”soutenir l’accompagnement des plus vulnérables, avec des moyens” et de ”permettre à des personnes, familles, qui pour différentes raisons souhaitent vivre en France”.

Cet accueil doit, selon eux, s’inscrire dans un cadre précis : des personnes ”engagés dans le soutien de notre système, partagent nos valeurs républicaines”, avec ”un accueil digne qui permette de s’établir avec un ensemble de garanties”.

Trois parcours mis à l’honneur en 2025

Pour la cérémonie de 2025, les élus indiquent avoir présenté trois parcours de femmes "qui contribuent à enrichir notre société”. À travers ces témoignages, les baptêmes républicains entendent illustrer concrètement les enjeux d’accueil, d’intégration et de solidarité mis en avant lors de l’événement.

