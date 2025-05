À Besançon, un plogging spécial mégots pour dénoncer la pollution de l’industrie du tabac

Ce samedi 31 mai, de 10h à 12h, les habitants de Besançon sont invités à chausser leurs baskets, ou simplement leurs gants, pour participer à un plogging un peu particulier. L’événement, organisé par le groupe Zero Waste Sport de l’association Zéro Déchet Besançon, se tiendra place de la Révolution, à côté de la fontaine.

Le principe du plogging ? Ramasser les déchets tout en courant ou en marchant. Cette édition mettra un accent particulier sur les mégots, ces résidus trop souvent banalisés mais à l’impact dramatique sur la planète. ”Notre vision reste toujours la même : le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas”, martèle l'association dans son communiqué.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac, qui met cette année l’accent sur la nécessité de ”lever le voile sur l’attrait” du tabac, selon l’Organisation mondiale de la santé.

”La culture du tabac est à l’origine d’environ 5 % de la déforestation totale”

Zéro Déchet Besançon souhaite ainsi rappeler que la pollution liée au tabac dépasse largement la question des mégots jetés dans la rue. L’industrie du tabac est responsable d’environ 8 millions de décès annuels, et ses conséquences environnementales sont tout aussi alarmantes.

”La culture du tabac est à l’origine d’environ 5 % de la déforestation totale et contribue ainsi aux émissions de CO? et au changement climatique”, souligne l’association. Elle ajoute : ”Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, les terres de qualité sont de plus en plus souvent consacrées à la culture du tabac au détriment des cultures vivrières.”

Autant de raisons, selon Zéro Déchet Besançon, de ne pas se contenter du recyclage des mégots comme solution miracle. ”Ne tombons pas dans le piège du recyclage des mégots pour oublier tous les soucis de la production du tabac à la source”, prévient-elle.

L’association invite les participants à venir avec une paire de gants pour plus de sécurité. L’événement est ouvert à toutes et tous, coureurs comme marcheurs. En cas de pluie, il sera

annulé.

Infos +

Fondée en 2018, Zéro Déchet Besançon est une antenne locale de Zéro Waste France. Elle œuvre depuis pour sensibiliser à la réduction des déchets, promouvoir un mode de vie plus soutenable, et faire connaître des alternatives concrètes au tout-jetable.