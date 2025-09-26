À Besançon, une marche pour le climat, la justice et les libertés prévue ce dimanche

Une centaine d’organisations, de collectifs, de mouvements et d’associations appellent à rejoindre la grande journée nationale de mobilisation “Climat, Justice, Libertés” le dimanche 28 septembre 2025. À Besançon, l’une d’entre elle aura lieu dès 10h30 à la Gare d’eau. Elle est portée localement par les associations Alternatiba Besançon, France Nature Environnement Doubs, Les Amis de la Terre France, Zéro Déchet Besançon et les Jardins des Vaîtes.

Pour les associations, le 28 septembre sera une journée "de manifestation festive, populaire et combative, pour transformer la colère en alternative et ouvrir la voie à une bifurcation écologique, sociale et démocratique". Elle a pour objectif d’exiger "des mesures fortes face à l’urgence climatique et sociale" tout en "contestant les choix politiques qui maintiennent les privilèges d’une minorité au détriment des vies, des territoires et des solidarités".

Une mobilisation qui résonne à l’international

Estimant que les luttes d’ici "résonnent avec celles menées partout dans le monde", elles appelleront également collectivement à "la fin des violences coloniales et des guerres, notamment en Palestine et en Ukraine".

Pour les organisateurs, cette mobilisation s’inscrit dans la continuité des mobilisations de la rentrée : pétition contre la loi Duplomb, blocages du 10 septembre, grève intersyndicale le 18, et mobilisation anti-nucléaire à Bure le 20.

Dénonçant une "politique d’austérité ciblant les services publics", les associations déplorent notamment que les mesures prises en faveur de l’écologie (Plan vélo, Ma Prime Rénov’, Office Français pour la Biodiversité) en fassent les frais. Pour elles, "les derniers gouvernements ont creusé la dette publique en offrant des centaines de milliards d’euros d’aides aux entreprises sans aucune contrepartie sociale ni écologique". Aussi, demandent-elles à ce que "l’argent public soit investi de manière plus juste et plus efficace".

