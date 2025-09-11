Accident entre une voiture et un poids lourd à la Cluse-et-Mijoux : une jeune femme gravement blessée

Jeudi 11 septembre 2025, vers 8h40, un accident de la circulation s’est produit sur la route nationale 57 à hauteur de la Cluse-et-Mijoux. La collision a impliqué une voiture de tourisme et un camion frigorifique, selon le Service départemental d’incendie et de secours du Doubs.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que les deux conducteurs avaient pu sortir de leur véhicule par leurs propres moyens. Le bilan fait état de deux blessés. La conductrice de la voiture, âgée de 20 ans, est grièvement blessée. Elle a reçu une prise en charge médicale sur place par une équipe du Smur avant d’être transportée au centre hospitalier de Pontarlier.

Le conducteur du poids lourd, un homme de 55 ans, a quant à lui été légèrement blessé et conduit lui aussi au même établissement.

La gendarmerie nationale, les services de la Direction interdépartementale des routes ainsi que le maire de la commune se sont rendus sur place pour sécuriser la zone et organiser les opérations de circulation.