Lundi 24 Novembre 2025
Besançon
Culture

Aimé Lallemand, le peintre de l'hiver en Franche-Comté, à la Galerie Médicis à Besançon

Publié le 24/11/2025 - 16:21
Mis à jour le 24/11/2025 - 16:22

Né à Saules, au-dessus d'Ornans, l'artiste Aimé Lallemand a installé son atelier dans la ferme familiale où il a grandit. Ses tableaux sont exposés actuellement à la Galerie Médicis, place Victor Hugo à Besançon.

Peinture d'Aimé Lallemand © Bernadette Cordier
1/6 - Peinture d'Aimé Lallemand © Bernadette Cordier
2/6 - Peinture d'Aimé Lallemand © Bernadette Cordier
3/6 - Peinture d'Aimé Lallemand © Bernadette Cordier
4/6 - Peinture d'Aimé Lallemand © Bernadette Cordier
5/6 - Peinture d'Aimé Lallemand © Bernadette Cordier
6/6 - Peinture d'Aimé Lallemand © Bernadette Cordier

Ses tableaux représentent les paysages environnants et le Haut-Doubs. Avec une touche énergique et de grands aplats, il peint magnifiquement la neige et le froid palpable sous un ciel bleu éclatant.

Son style figuratif et sa palette aux couleurs variées nous transportent au coeur de la Franche-Comté et nous fait ressentir à la fois la beauté des paysages, mais aussi la dureté de la vie des hommes et des animaux. Ses tableaux sont une fenêtre sur la nature de notre belle région. Un beau cadeau pour Noël avec la neige déjà là !

Infos pratiques

  • Exposition jusqu'au 29 novembre 2025
  • Horaires : 10 h à 12 h - 15 h à 19 h - dimanche 30 novembre de 16 h à 19 heures - en décembre, tous les dimanches et lundis de 15 h à 18 heures
  • Galerie Médicis
  • 9 Place Victor Hugo - 25000 Besançon
  • Tél : 03 81 82 85 85
  • galerie.medicis@wanadoo.fr
  • www.galeriemedicis.com

Article : Bernadette Cordier

Publié le 24 novembre à 16h21
