Aimé Lallemand, le peintre de l'hiver en Franche-Comté, à la Galerie Médicis à Besançon

Né à Saules, au-dessus d'Ornans, l'artiste Aimé Lallemand a installé son atelier dans la ferme familiale où il a grandit. Ses tableaux sont exposés actuellement à la Galerie Médicis, place Victor Hugo à Besançon.

Ses tableaux représentent les paysages environnants et le Haut-Doubs. Avec une touche énergique et de grands aplats, il peint magnifiquement la neige et le froid palpable sous un ciel bleu éclatant.

Son style figuratif et sa palette aux couleurs variées nous transportent au coeur de la Franche-Comté et nous fait ressentir à la fois la beauté des paysages, mais aussi la dureté de la vie des hommes et des animaux. Ses tableaux sont une fenêtre sur la nature de notre belle région. Un beau cadeau pour Noël avec la neige déjà là !

Infos pratiques

Exposition jusqu'au 29 novembre 2025

Horaires : 10 h à 12 h - 15 h à 19 h - dimanche 30 novembre de 16 h à 19 heures - en décembre, tous les dimanches et lundis de 15 h à 18 heures

Galerie Médicis

9 Place Victor Hugo - 25000 Besançon

Tél : 03 81 82 85 85

galerie.medicis@wanadoo.fr

www.galeriemedicis.com

Article : Bernadette Cordier