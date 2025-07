Airbags Takata : la France impose le prêt de véhicules de remplacement

Les constructeurs automobiles vont devoir proposer des "solutions de mobilité" à leurs clients immobilisés plus de quinze jours par des airbags dangereux de marque Takata, comme le prêt d’un véhicule de remplacement, a indiqué, mardi 29 juillet 2025, le ministère des Transports.

Ces véhicules visés par un "stop drive", soit 1,7 million au total en France, devront être réparés en moyenne quinze jours après la prise de rendez-vous, sous peine d'«astreintes élevées», a indiqué le ministère des Transports.

Les constructeurs doivent aussi proposer des rendez-vous de réparation à domicile, ou remorquer le véhicule dangereux jusqu’au garage, selon un arrêté qui doit être publié mercredi au Journal officiel, et que l’AFP a pu consulter.

Cet arrêté confirme que toutes les voitures concernées équipées d’airbags considérés à risque en Corse et en outre-mer doivent être immobilisées, ainsi que les voitures datant d’avant 2011 sur le territoire métropolitain hors Corse. Le ministère a aussi confirmé le rappel général de toutes les voitures équipées d’un airbag à risque partout en France, soit 600 000 véhicules supplémentaires, mais sans immobilisation.

La plupart des constructeurs sont concernés, de Citroën à Volkswagen en passant par Mercedes, mais à l’exclusion du groupe Renault. S’ils n’ont pas déjà été contactés par courrier, les automobilistes doivent vérifier sur le site du constructeur de leur véhicule si celui-ci est concerné, avec son numéro VIN, indiqué sur la carte grise.

Les constructeurs ont vingt jours à partir de mercredi pour transmettre à l’État un premier rapport hebdomadaire recensant les actions qu’ils auront engagées.

En cas de manquement, les constructeurs ont une semaine pour mettre en place des actions correctives, sous peine d’une astreinte d’un million d’euros par semaine de retard.

Les constructeurs sont également tenus de lancer des campagnes "régulières" à la radio ou par affichage pour informer leurs clients, mais aussi "des actions de prospection au porte-à-porte et de démarchage de rue dans les départements et régions d’outre-mer", où les rappels patinent.

Depuis 2014, le scandale industriel de ces airbags, qui ont provoqué une longue série d’accidents et de décès, secoue le secteur de l’automobile dans le monde. À cause d’un gaz qui vieillit mal, ces équipements de sécurité, censés protéger les passagers en cas de choc, peuvent exploser, notamment dans les climats chauds et humides, en projetant des pièces au visage des conducteurs.