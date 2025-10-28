Mardi 28 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Société

Alain Franzi, l'un des derniers tailleurs de pierre en Franche-Comté

Publié le 28/10/2025 - 08:00
Mis à jour le 28/10/2025 - 08:19

Le Bisontin se rend dans les cimetières de Franche-Comté depuis plus de 50 ans pour rénover, nettoyer et surtout tailler et graver des tombes. Il est parfois accompagné de son fils, Jérôme, lui aussi graveur de pierre et sa femme, Martine, qui l’aide à peindre les lettres ou encore effectuer les dorures…

© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
© Alain Franzi
1/13 - © Alain Franzi
2/13 - © Alain Franzi
3/13 - © Alain Franzi
4/13 - © Alain Franzi
5/13 - © Alain Franzi
6/13 - © Alain Franzi
7/13 - © Alain Franzi
8/13 - © Alain Franzi
9/13 - © Alain Franzi
10/13 - © Alain Franzi
11/13 - © Alain Franzi
12/13 - © Alain Franzi
13/13 - © Alain Franzi

"Quand j’arrive sur place avec ma petite caisse à outils, une équerre, je nettoie un peu l’endroit. Je mets mon petit tapis et mes coussins pour mes genoux. Je prends mon équerre et mes crayons, trace mes traits, compose le nom à inscrire. Je prends ensuite ma massette et mes gravelets et je cisèle", explique Alain Franzi, 72 ans et tailleur de pierre depuis un demi-siècle à Gray en passant par Vesoul, le Russey, Pontarlier ou encore Besançon.

Des gestes qu’il a répété maintes fois depuis l’âge de 13 ans, période où il a commencé à apprendre le métier en effectuant un certificat d’aptitude professionnelle. "À l’époque, on m’a appris à rouler des pierres aussi grosses que des autos, avec des rouleaux, des leviers, du bois… Aujourd’hui, je serai donc encore capable déplacer une tombe très grosse et lourde sans appui mécanique".

© Alain Franzi

Une intervention directement sur les pierres tombales dans les cimetières qui permet d’éviter de les déplacer en atelier. "La gravure à la main peut être assez rapide par rapport à ce que l’on appelle le jet de sable, qu’il faut composer. C’est un système qui prend du temps. Mais cela peut être un moyen rapide lorsque l’on a un nombre de lettres important. Je fais des gravures à la main, mais je suis aussi équipé d’une sableuse", précise Alain.

Un métier qui lui vient de son père et grand-père

Alain n’est pas devenu tailleur de pierre sur un coup de tête. "Mes parents m’ont poussé dans ce métier et je les en remercie", nous confie-t-il.

Tout est parti de son grand-père qui a "traversé les Alpes avant le siècle dernier", explique Alain et s’est installé comme sculpteur de monuments aux morts. Passion qui a été transmise de fils en petit-fils… Dans la famille Franzi, on est donc tailleur de pierre depuis plusieurs générations. La relève semble également assurée pour Alain avec son fils Jérôme, qui le suit dans ses interventions.

"Il m’a même bluffé, car nous avons fait une plaque pour Rhin et Danube (près de Nancy). Elle avait un nombre de lettres incalculable et il a réussi à tout faire à la main. C’était impressionnant. J’étais content et fier", avoue Alain.

Martine, sa femme, c'est elle aussi lancée dans l’aventure. "Je l’appelle mon Picasso", explique avec amour Alain qui poursuit : "Elle peint des lettres à main levée sur d’anciennes plaques, teint des dorures avec du jaune. On se partage les tâches".

© Alain Franzi

De la pierre tombale à la plaque d’entrée de la maison de Victor Hugo : des demandes insolites…

Des souvenirs, Alain en a par dizaines. Tellement, qu’il est compliqué d’en choisir un plutôt qu’un autre. Les demandes ont également évolué à travers le temps : "Avant, on demandait souvent des dessins de croix et des lettres. Maintenant, cela peut aller d’un tracteur à des fleurs ou des têtes de mort. C’est un défi à relever à chaque fois", explique Alain qui se rappelle également de commandes telles qu’une "bouteille de bière" : "À Baume-les-Dames, il y a un monument assez spécial… Il y a une stèle en pierre sur laquelle il y a une main qui sort d’une porte avec une chaîne", explique-t-il en se rappelant également avoir déjà vu des "dessins de grenouilles, de souris ou encore d’os".

© Alain Franzi

Dans le temps, les tailleurs de pierre utilisaient de la peinture noire pour le nom inscrit sur le marbre blanc. Maintenant, de la couleur est utilisée et souvent, une feuille d’or est appliquée sur la lettre. "On passe un os de seiche pour élever les bavures et c’est fait", souligne Alain.

S’il effectue des tailles de pierre sur des tombes, il lui arrive aussi d’avoir des demandes de rénovation du domaine public comme sur la plaque du square Castan vers la porte noire ou encore la plaque d’entrée de la Maison Victor Hugo à Besançon. Récemment, avec son fils, il a effectué le nettoyage d’une statue Albert Pasche en marbre blanc du cimetière des Chaprais à Besançon. "Quand j’ai parfois des remarques, j’aime dire que j’ai le permis de construire une cathédrale", ironise Alain.

© Alain Franzi

Qu'il pleut ou qu’il fasse grand soleil, il est possible de retrouver Alain sous un parapluie ou un parasol, travaillant sur du granit mouillé ou bouillant.

"Plus tard, mes petits-enfants pourront voir à chaque coin de rue des choses que j’ai restauré. Et de ça, j’en serai fier", lance-t-il avec émotion.

alain franzi cimetière insolite tailleur de pierre toussaint

Publié le 28 octobre à 08h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Société

Franche-Comté
Société

Alain Franzi, l’un des derniers tailleurs de pierre en Franche-Comté

Le Bisontin se rend dans les cimetières de Franche-Comté depuis plus de 50 ans pour rénover, nettoyer et surtout tailler et graver des tombes. Il est parfois accompagné de son fils, Jérôme, lui aussi graveur de pierre et sa femme, Martine, qui l’aide à peindre les lettres ou encore effectuer les dorures…

alain franzi cimetière insolite tailleur de pierre toussaint
Publié le 28 octobre à 08h00 par Hélène L.
Loisirs Société

Sondage – Fêtez-vous Halloween cette année ?

Cette année, le 31 octobre tombe un vendredi, ce qui permettra à ceux qui attendent cette date avec impatience de débuter le week-end en fêtant Halloween. Qu’il s’agisse d’aller collecter des friandises avec les enfants, ouvrir la porte aux petits monstres venus réclamer quelques bonbons, décorer sa maison, aller à une soirée costumée ou encore simplement se faire frissonner devant un bon film d’horreur, nombreuses sont les manières de prendre part à la célèbre fête anglo-saxonne. Et vous, fêtez-vous Halloween cette année ? C’est notre sondage de la semaine.

fete halloween sondage
Publié le 27 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Collecte solidaire de jouets dans les centres de tri du Sybert

Du 17 au 30 novembre 2025, le Sybert s’associe à Ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion dans les éco-centres de Besançon-Tilleroyes, Saint-Vit et de Thise-Chalezeule à travers sa "Grande collecte solidaire des jouets". Les centres partenaires de l'opération disposeront chacun d’un point de collecte accessible à tous les habitants lors des heures d’ouverture pour venir y déposer des jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage.

collecte de jouet sybert
Publié le 27 octobre à 11h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Près de 2.000 ainés bisontins attendus aux prochains rendez-vous de l’âge à Micropolis

Organisés par la Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon, avec la participation du lycée Pergaud et de l’Assemblée des sages, les Rendez-Vous de l’Âge se tiendront le 4 novembre 2025 à Micropolis Besançon. Près de 2.000 ainés bisontins de plus de 65 ans réunis autour d’un programme riche ayant pour thème la musique sont attendus.

ainés seniors
Publié le 27 octobre à 09h42 par Elodie Retrouvey
Saint-Vit
Société
La recette du week-end

Une recette de filet d’omble chevalier du chef du restaurant Le Prélude à Saint-Vit

Ce week-end, nous vous proposons, en partenariat avec la magazine Comtois je cuisine, une recette de filet d’omble chevalier rôti au beurre d’échalote, vinaigrette balsamique & absinthe et mousseline de légumes du chef Thibault Étienne du restaurant Le Prélude à Saint-Vit.

automne comtois je cuisine dessert la recette du week-end restaurant
Publié le 25 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Rancenay
Nature Société

Bientôt plus de bateaux en stationnement à la Double Écluse ?

Les habitants du lieu-dit "La Double Écluse" à Rancenay, composé de maisons et de bateaux, se sont regroupés en comité de quartier pour dénoncer la décision des Voies navigables de France prise cet été de mettre fin à la zone de stationnement des bateaux logements. Une pétition a été publiée en ligne. Du côté de VNF, qui gère le canal et le chemin de Halage, on avance une solution prise après plusieurs soucis rencontrés avec les occupants. 

1
bateau Double Écluse péniche
Publié le 23 octobre à 15h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon

Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.

cocktail évènements mixologie mocktail solène futelot tadaaam
Publié le 26 octobre à 15h10 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

La Maison Bernard Loiseau célèbre ses 50 ans avec deux livres…

En 2025, la Maison Bernard Loiseau fêtera son cinquantenaire. Pour marquer cet anniversaire, deux publications sont parues en octobre : un beau livre consacré à l’héritage gastronomique du chef de Saulieu, et un cahier jeunesse pour initier les plus jeunes aux plaisirs du goût.

bérangère loiseau bernard loiseau blanche loiseau cuisine dominique loiseau la maison loiseau livre loiseau du temps
Publié le 22 octobre à 11h31 par Alexane
JURA (39)
Société

Bocuse d’Or : le chef franc-comtois Vivien Sonzogni remporte la deuxième place

Le Bocuse d’or France 2025 s’est déroulé mardi 21 octobre 2025 à la Maison de la Mutualité à Paris. Six candidats étaient en compétition dont Vivien Sonzogni, ancien chef du restaurant Le Parc à Besançon et actuel propriétaire de la Table du Grapiot à Pupillin.

bocuse d'or concours cuisine gastronomie la table du grapiot restaurant vivien sonzogni
Publié le 22 octobre à 10h56 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 9.32
couvert
le 28/10 à 09h00
Vent
4.02 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
95 %
 