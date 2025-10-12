American Roadside, le carnet de voyage d’un Grand Bisontin

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La sortie du livre de Laurent Mirey est prévue le 15 octobre 2025 et retrace son périple aux Etats-Unis…

Au fil des 588 pages, les lecteurs pourront découvrir "American Roadside, The Road is never too long". Laurent Mirey l’a çoncu comme un carnet de voyage personnels, d’impressions, de sensations, d’anecdotes et d’émotions.

"C’est comme un échange instantané. Comme si le lecteur m’accompagnait sur ces routes, sur cette route bientôt centenaire", précise l’auteur.

Infos +

Laurent Mirey sera en dédicaces le 1er novembre à Cultura, me 8 novembre à l’Intranquille, le 14 novembre à Réservoir Books, le 15 novembre à Harley-Davidson Besançon, le 21 novembre à la médiathèque de Larnod et du 26 février au 1er mars 2026 au salon du deux roues à Eurexpo Lyon.