Dimanche 12 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Grand Besançon Métropole
Culture

American Roadside, le carnet de voyage d’un Grand Bisontin

Publié le 12/10/2025 - 16:22
Mis à jour le 10/10/2025 - 10:55

La sortie du livre de Laurent Mirey est prévue le 15 octobre 2025 et retrace son périple aux Etats-Unis…

© DR . Laurent Mirey
© DR . Laurent Mirey

Au fil des 588 pages, les lecteurs pourront découvrir "American Roadside, The Road is never too long". Laurent Mirey l’a çoncu comme un carnet de voyage personnels, d’impressions, de sensations, d’anecdotes et d’émotions.

"C’est comme un échange instantané. Comme si le lecteur m’accompagnait sur ces routes, sur cette route bientôt centenaire", précise l’auteur.

Infos +

Laurent Mirey sera en dédicaces le 1er novembre à Cultura, me 8 novembre à l’Intranquille, le 14 novembre à Réservoir Books, le 15 novembre à Harley-Davidson Besançon, le 21 novembre à la médiathèque de Larnod et du 26 février au 1er mars 2026 au salon du deux roues à Eurexpo Lyon.

états-unis livre

Publié le 12 octobre à 16h22 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Bourgogne-Franche-Comté
Culture Economie Social

Les associations de Bourgogne-Franche-Comté tirent la sonnette d’alarme : “Pas un euro, pas un centime de moins pour le monde associatif !”

Le Mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté (LMA BFC) a tenu, mercredi 8 octobre 2025, une conférence de presse en visioconférence pour alerter sur la situation financière critique que traversent de nombreuses associations de la région et de la France entière. Animée par Estelle Jeannin, coordinatrice régionale, et Daniel Jacquier, secrétaire du Mouvement, cette rencontre a rassemblé plusieurs représentant·e·s associatifs venus témoigner de leurs difficultés et de leur engagement.

association
Publié le 9 octobre à 12h00 par Alexane
Doubs
Culture

Les Résidences d’artistes arrivent prochainement au coeur des territoires du Doubs

Les Résidences d’artistes, projet piloté par le Département du Doubs, invitent les Communautés de communes volontaires à accueillir une compagnie artistique sur leur territoire, afin qu’ensemble elles proposent des temps de médiation sur le processus de création artistique et des spectacles de théâtre, danse et musique, accessibles à tous gratuitement. Cette année, la neuvième édition se tiendra sur tout le territoire du 11 au 19 décembre 2025. 

Publié le 9 octobre à 10h25 par Elodie Retrouvey
Pontarlier
Culture Société

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…

VIDÉO • La 23 édition des Absinthiades de Pontarlier se sont tenues du 4 au 5 octobre 2025. Avec le vidéaste Bertrand Vinsu, on y a passé toute la journée de samedi pour rencontrer des amateurs, des professionnels, des amoureux d’absinthe, ce spiritueux qui a défrayé la chronique jusqu’il y a quelques années encore.

Publié le 8 octobre à 12h00 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Culture

Lancement du Grand 8 à Pelousey : une nouvelle saison dédiée au spectacle vivant

Le samedi 11 octobre, la commune de Pelousey accueillera le lancement du Grand 8, une série de rendez-vous culturels organisés par Côté Cour, avec le soutien de Grand Besançon Métropole. L’événement marquera le début de huit mois consacrés au spectacle vivant, destinés à tous les publics, petits et grands.

côté cour grand 8 spectacle
Publié le 7 octobre à 16h13 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Culture Santé

Octobre rose : 6 idées de lectures sur le cancer du sein

En ce mois d’octobre 2025 et comme tous les ans, la campagne Octobre Rose rappelle l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, premier cancer chez la femme. Dans le cadre de cette campagne, nous vous avons sélectionnés six idées de lectures qui abordent la question du cancer du sein. 

cancer du sein dépistage lecture livres octobre rose
Publié le 7 octobre à 15h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Marie-Alice Ottmann prépare un nouvel album

Marie-Alice lance un appel pour la réalisation de son prochain album Parfum d'Hiver. Parfum d'Hiver, c'est une aventure dans l'écriture et la composition. Marie-Alice autrice-compositrice-interprète a eu envie de se dévoiler un peu plus en jouant avec les mots et la poésie pour soigner l'âme et le corps.

artiste chanson musique
Publié le 7 octobre à 09h26 par Marie-Alice ottmann • Membre

La Grande Braderie d’Automne revient ce week-end au centre-ville de Besançon !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Cybersécurité en entreprise ? Venez au Cybersec'Day à la CCI

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Quand Rémy rencontre Decathlon, ça donne des stages vélo ‘‘enfants’’ !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Un petit tour aux Absinthiades de Pontarlier…
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 15.99
ciel dégagé
le 12/10 à 15h00
Vent
3.48 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
72 %
 