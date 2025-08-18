Lundi 18 Août 2025
DOUBS (25)
Nature Politique

Annulation des comices du Doubs : une décision "responsable" selon Géraldine Grangier

Publié le 18/08/2025 - 16:02
Mis à jour le 18/08/2025 - 11:21

Jeudi 14 août 2025, la fédération départementale du Doubs a annoncé l’annulation complète des 20 comices de l’année, en raison de la dermatose nodulaire bovine qui sévit en Savoie. Géraldine Grangier, députée Rassemblement national de la 4e circonscription du département, qualifie cette décision de "responsable et guidé par le bon sens sanitaire". 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Ce jeudi, la fédération départementale du Doubs a décidé à la quasi-unanimité d’annuler tous les comices de la région, qui devaient se dérouler dans tous les cantons à partir du 30 août. Ces événements sont essentiels pour les éleveurs, leur permettant de valoriser leurs bêtes et d’échanger avec des professionnels sur leur métier.

La raison de cette décision réside dans la dermatose nodulaire bovine, une maladie très contagieuse qui affecte des élevages en Haute-Savoie et en Savoie. La fédération souhaite toutefois maintenir son "supercomice", prévu pour le 25 octobre 2025 à Pontarlier.

"la priorité doit rester la sécurité de nos cheptels"

Géraldine Grangier, député du Rassemblement national dans la 4e circonscription du Doubs, a annoncé avoir reçu cette nouvelle "avec un profond regret", décrivant les comices comme des "moments de rencontres, d’échanges et de partage".

Néanmoins, l’élue précise que la priorité doit rester "la sécurité de nos cheptels et l’éradication de la dermatose nodulaire contagieuse". Elle garde espoir pour l’organisation de futurs comices, où les éleveurs "pourront à nouveau présenter fièrement leurs troupeaux".

Publié le 18 aout à 16h02 par Salomé F.
