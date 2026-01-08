Appel à candidature pour participer aux "Musiciennes à Besançon"

Ce projet est porté par Le Bastion, La Rodia & Mazette ! Avec le soutien du CNM, de la Ville de Besançon et de la Région Bourgogne-Franche-Comté. "Musiciennes est un temps fort autour de la création féminine et des minorités de genre avec une semaine d'immersion pour trois équipes artistiques du 20 au 24 avril 2026 à Besançon", explique La Rodia.

Qui peut participer ?

Vous êtes une femme ou une minorité de genre, un groupe à majorité féminine avec un lead féminin ? Vous avez un projet dans le champ des musiques actuelles à développer ? MAB est pour vous ! MAB permet de bénéficier d’un accompagnement artistique encadré par des professionnel(le)s pour travailler son projet et s’interroger sur son statut d’artiste.

Prérequis et candidature

Vous avez jusqu’au 29 janvier 2026 pour candidater en ligne ! Retrouvez toutes les informations (prérequis et engagements) ainsi que le lien du formulaire par ici : www.musiciennes-mab.fr