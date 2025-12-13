Samedi 13 Décembre 2025
Besançon
Social

Appel à la mobilisation à Besançon pour la journée internationale des migrant(e)s

Publié le 13/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 11/12/2025 - 17:48

Le 18 décembre 2025, journée internationale des migrant(e)s, plusieurs collectifs, associations, syndicats et partis politiques appellent à la mobilisation. Le rendez-vous est donné à 17h30 place Pasteur à Besançon.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

"Notre pays ne marche pas sans immigré·e·s. Il n’existe pas sans l’immigration et en bénéficie à tous points de vue. Ce n’est pas l’immigration qui le détruit, ce sont les politiques menées, le racisme et l’injustice", clament dans un communiqué commun les organisations appelant à la mobilisation.

Ils appellent au rassemblement :

  • "Pour l’abrogation immédiate de la loi Darmanin et des circulaires Retailleau
  • Pour l’égalité des droits de toutes et tous, à l’école, au logement, à la santé, à la culture, au travail
  • Pour la régularisation des sans-papiers
  • Pour la fermeture des centres de rétention administrative (CRA)
  • Pour la justice sociale et la solidarité, contre le racisme et le fascisme"

Signataires au 9/12 :

AARVAL val de Morteau, ACO 25, AMIGO, AMRV, Alternatiba-Besançon, CIMADE, CCFD- Terre Solidaire 25, CDDLE, CMR 25, Collectifs ACCUEIL Exil, Elan Solidarité, LVN- Observer-Partager-Agir, LDH Besançon, Loue Solidaire, Mouvement de la Paix, MRAP, Parrainages, Peuples Solidaires 25, SOLMIRE, Welcome-Franois-Serre, CFDT Retraités 25, CGT SMS, FSU, Solidaires 25, Union départementale CGT du Doubs, A gauche citoyens ! EELV, Génération S, LO, LFI, NPA, Parti de gauche, PCF.

Publié le 13 décembre à 18h00 par Hélène L.
