Appel à la mobilisation à Besançon pour la journée internationale des migrant(e)s

Le 18 décembre 2025, journée internationale des migrant(e)s, plusieurs collectifs, associations, syndicats et partis politiques appellent à la mobilisation. Le rendez-vous est donné à 17h30 place Pasteur à Besançon.

"Notre pays ne marche pas sans immigré·e·s. Il n’existe pas sans l’immigration et en bénéficie à tous points de vue. Ce n’est pas l’immigration qui le détruit, ce sont les politiques menées, le racisme et l’injustice", clament dans un communiqué commun les organisations appelant à la mobilisation.

Ils appellent au rassemblement :

"Pour l’abrogation immédiate de la loi Darmanin et des circulaires Retailleau

Pour l’égalité des droits de toutes et tous, à l’école, au logement, à la santé, à la culture, au travail

Pour la régularisation des sans-papiers

Pour la fermeture des centres de rétention administrative (CRA)

Pour la justice sociale et la solidarité, contre le racisme et le fascisme"

Signataires au 9/12 :

AARVAL val de Morteau, ACO 25, AMIGO, AMRV, Alternatiba-Besançon, CIMADE, CCFD- Terre Solidaire 25, CDDLE, CMR 25, Collectifs ACCUEIL Exil, Elan Solidarité, LVN- Observer-Partager-Agir, LDH Besançon, Loue Solidaire, Mouvement de la Paix, MRAP, Parrainages, Peuples Solidaires 25, SOLMIRE, Welcome-Franois-Serre, CFDT Retraités 25, CGT SMS, FSU, Solidaires 25, Union départementale CGT du Doubs, A gauche citoyens ! EELV, Génération S, LO, LFI, NPA, Parti de gauche, PCF.