Appel à la mobilisation à Besançon pour la journée internationale des migrant(e)s

"Notre pays ne marche pas sans immigré·e·s. Il n’existe pas sans l’immigration et en bénéficie à tous points de vue. Ce n’est pas l’immigration qui le détruit, ce sont les politiques menées, le racisme et l’injustice", clament dans un communiqué commun les organisations appelant à la mobilisation.
Ils appellent au rassemblement :
- "Pour l’abrogation immédiate de la loi Darmanin et des circulaires Retailleau
- Pour l’égalité des droits de toutes et tous, à l’école, au logement, à la santé, à la culture, au travail
- Pour la régularisation des sans-papiers
- Pour la fermeture des centres de rétention administrative (CRA)
- Pour la justice sociale et la solidarité, contre le racisme et le fascisme"
Signataires au 9/12 :
AARVAL val de Morteau, ACO 25, AMIGO, AMRV, Alternatiba-Besançon, CIMADE, CCFD- Terre Solidaire 25, CDDLE, CMR 25, Collectifs ACCUEIL Exil, Elan Solidarité, LVN- Observer-Partager-Agir, LDH Besançon, Loue Solidaire, Mouvement de la Paix, MRAP, Parrainages, Peuples Solidaires 25, SOLMIRE, Welcome-Franois-Serre, CFDT Retraités 25, CGT SMS, FSU, Solidaires 25, Union départementale CGT du Doubs, A gauche citoyens ! EELV, Génération S, LO, LFI, NPA, Parti de gauche, PCF.