Appel à l’action pour planter des arbres fruitiers à Planoise

Le 26 novembre 2025, l’association écologique et forestière franc-comtoise (AEEFFC) invite quiconque à venir prêter main-forte aux habitants, étudiants et bénévoles engagés dans l’action "Les petits fruitiers pour l’avenir" qui vise à planter des arbres dans le quartier de Planoise à Besançon. En 2024, plus de 120 arbres et arbustes comestibles ont déjà été plantés grâce à cette initiative.

À Planoise, plus de 100 arbres fruitiers et arbustes comestibles seront plantés cette année dans des espaces verts inutilisés, tels que des parcelles communales et des ronds-points.

Ce projet a pour objectifs de :

Réduire l’empreinte carbone grâce à des plantations durables.

Encourager l’éco-citoyenneté en impliquant habitants et élus dans des actions concrètes.

Fournir des fruits de saison gratuits et accessibles à la population locale.

Un projet pour la biodiversité et la communauté

Le 26 novembre 2025, l’AAEFFC appelle à rejoindre les habitants, étudiants et bénévoles pour participer à une initiative "conviviale et utile pour la planète". "Aucun matériel ou expérience n’est requis, uniquement votre enthousiasme !", précise l’association dans son communiqué.

Cet appel à l’action vise à préparer un "avenir meilleur", insiste l’association qui ajoute "planter aujourd’hui, c’est offrir des fruits aux générations de demain". Avec l’aide de chacun, elle essaie ainsi d’avoir "un impact durable sur les problématiques écologiques actuelles".

Pour participer :

mercredi 26 novembre 2025, 9h

Rue Albert Einstein, 25000 Besançon

Infos +