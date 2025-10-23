Appel à l’aide pour retrouver Charlot, un chat perdu à Roche-lez-Beaupré

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Une habitante de la commune de Rocje-lez-Beaupré lance un appel à la solidarité pour tenter de retrouver son chat, Charlot, disparu le 14 septembre 2025 en fin de journée, lors du vide-grenier organisé dans la localité.

Depuis cette date, sa propriétaire multiplie les démarches pour le retrouver : affichage dans les rues et chez les commerçants, distribution de mots dans les boîtes aux lettres et appels quotidiens auprès des structures susceptibles d’avoir recueilli l’animal. Malgré ces efforts, Charlot reste introuvable.

La propriétaire sollicite désormais l’aide de la population et des médias locaux pour relayer son appel.

Toute personne ayant aperçu ou recueilli un chat correspondant à la description de Charlot est invitée à contacter sa maîtresse au 06 60 25 81 59.