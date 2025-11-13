Jeudi 13 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Appel à témoins : une urne funéraire volée au cimetière des Chaprais à Besançon ?

Publié le 13/11/2025 - 10:00
Mis à jour le 13/11/2025 - 09:39

Un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux le 9 novembre dernier après la disparition d’une urne funéraire au cimetière des Chaprais, à Besançon. L’objet, contenant les cendres d’une défunte, aurait disparu entre mi-septembre et ce début de mois de novembre 2025.

L'urne funéraire qui est recherchée par le mari de la défunte. © DR
L'urne funéraire qui est recherchée par le mari de la défunte. © DR

Selon la publication diffusée sur les réseaux sociaux, l’urne funéraire contenant les cendres de la défunte épouse de la personne qui lance cet appel "a été volée au cimetière des Chaprais de Besançon, entre mi-septembre et aujourd’hui”

L’auteur de l’appel à témoins dénonce ”un acte d’une immense cruauté”, rappelant que ”cette urne représente tout ce qu’il lui restait d’elle”.

Appel à témoins et soutien de la communauté

Le mari de la défunte invite toute personne susceptible d’apporter des informations à se manifester. ”Si quelqu’un a vu quelque chose, entendu parler d’un vol, ou retrouve une urne déplacée ou abandonnée, merci de contacter la police de Besançon ou la mairie”, précise le message. Particulièrement éprouvé, il peut également être contacté directement au 06 68 37 04 20.

L’appel à témoins se conclut par un message d’espoir et de solidarité : ”Merci de partager au maximum pour nous aider à la retrouver. C’est un geste qui peut redonner un peu de paix dans une épreuve déjà insupportable.”

cendres cimetière décès urne urne funéraire vol

Publié le 13 novembre à 10h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Appel à témoins : une urne funéraire volée au cimetière des Chaprais à Besançon ?

Un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux le 9 novembre dernier après la disparition d’une urne funéraire au cimetière des Chaprais, à Besançon. L’objet, contenant les cendres d’une défunte, aurait disparu entre mi-septembre et ce début de mois de novembre 2025.

cendres cimetière décès urne urne funéraire vol
Publié le 13 novembre à 12h00 par Alexane

L’Intermarché Chateaufarine fait peau neuve !

Fnac Lego® ouvre une boutique éphémère à la Galerie Chateaufarine
Offre d'emploi

La fête du réemploi et de la réparation revient le 23 novembre à Lantenne-Vertière

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisé par le Local Boxe Club 
Infos Pratiques

À Besançon, Intermarché Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

Idée recette : la traditionnelle boîte chaude...

Sondage

 12.68
partiellement nuageux
le 13/11 à 12h00
Vent
4.41 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
72 %
 