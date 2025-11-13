Appel à témoins : une urne funéraire volée au cimetière des Chaprais à Besançon ?

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Un appel à l’aide a été lancé sur les réseaux sociaux le 9 novembre dernier après la disparition d’une urne funéraire au cimetière des Chaprais, à Besançon. L’objet, contenant les cendres d’une défunte, aurait disparu entre mi-septembre et ce début de mois de novembre 2025.

Selon la publication diffusée sur les réseaux sociaux, l’urne funéraire contenant les cendres de la défunte épouse de la personne qui lance cet appel "a été volée au cimetière des Chaprais de Besançon, entre mi-septembre et aujourd’hui”.

L’auteur de l’appel à témoins dénonce ”un acte d’une immense cruauté”, rappelant que ”cette urne représente tout ce qu’il lui restait d’elle”.

Appel à témoins et soutien de la communauté

Le mari de la défunte invite toute personne susceptible d’apporter des informations à se manifester. ”Si quelqu’un a vu quelque chose, entendu parler d’un vol, ou retrouve une urne déplacée ou abandonnée, merci de contacter la police de Besançon ou la mairie”, précise le message. Particulièrement éprouvé, il peut également être contacté directement au 06 68 37 04 20.

L’appel à témoins se conclut par un message d’espoir et de solidarité : ”Merci de partager au maximum pour nous aider à la retrouver. C’est un geste qui peut redonner un peu de paix dans une épreuve déjà insupportable.”