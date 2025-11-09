Dimanche 9 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture Société

Attentats du 13 novembre : des hommages au cimetière des Champs Bruley et à La Rodia à Besançon

Publié le 09/11/2025 - 18:00
Mis à jour le 09/11/2025 - 09:56

Jeudi 13 novembre 2025 marquera le dixième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, survenus à Paris et à Saint-Denis. Ces attaques, qui avaient visé la salle de concert du Bataclan, plusieurs terrasses de cafés et le Stade de France, avaient causé la mort de 132 personnes et fait 493 blessé(e)s.

© Alexane Alfaro
Ariane Theiller, victime des attentats du 13 novembre au Bataclan. © Archives familiales
1/2 - © Alexane Alfaro
2/2 - Ariane Theiller, victime des attentats du 13 novembre au Bataclan. © Archives familiales

Alors qu’une cérémonie nationale se tiendra à Paris en présence du président de la République, une commémoration locale est également prévue à Besançon. Le Collectif Histoire des Chaprais organise un hommage à 11 heures au cimetière des Champs Bruley, en mémoire d’Ariane Theiller, l’une des victimes du Bataclan, et de l’ensemble des personnes disparues lors de ces attaques.

Les cendres d’Ariane Theiller reposent dans ce cimetière bisontin. Bien qu’elle ne soit pas originaire de la ville, sa maman, Vivianne Theiller, s’était installée à Besançon au printemps 2015, quelques mois avant les attentats.

Ariane Theiller, victime des attentats du 13 novembre au Bataclan. © Archives familiales

En complément de cette cérémonie matinale, un autre hommage sera rendu le soir même à La Rodia, avant le concert du groupe de rock américain Frankie and the Witch Fingers et du duo anglo-bisontin Dead Chic. Cet instant de recueillement a été organisé à la demande du collectif, afin d’associer la mémoire des victimes à un moment de culture et de partage.

Publié le 9 novembre à 18h00 par Alexane
