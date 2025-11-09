Attentats du 13 novembre : des hommages au cimetière des Champs Bruley et à La Rodia à Besançon

Alors qu’une cérémonie nationale se tiendra à Paris en présence du président de la République, une commémoration locale est également prévue à Besançon. Le Collectif Histoire des Chaprais organise un hommage à 11 heures au cimetière des Champs Bruley, en mémoire d’Ariane Theiller, l’une des victimes du Bataclan, et de l’ensemble des personnes disparues lors de ces attaques.
Les cendres d’Ariane Theiller reposent dans ce cimetière bisontin. Bien qu’elle ne soit pas originaire de la ville, sa maman, Vivianne Theiller, s’était installée à Besançon au printemps 2015, quelques mois avant les attentats.
En complément de cette cérémonie matinale, un autre hommage sera rendu le soir même à La Rodia, avant le concert du groupe de rock américain Frankie and the Witch Fingers et du duo anglo-bisontin Dead Chic. Cet instant de recueillement a été organisé à la demande du collectif, afin d’associer la mémoire des victimes à un moment de culture et de partage.