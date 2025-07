Au nom du bar #1 : l'histoire derrière Les Passagers du zinc...

Cet été, macommune.info a souhaité se pencher sur l'histoire des noms curieux, mystérieux, voire énigmatiques de certains bars à Besançon... et il y en a quelques uns ! On commence cette série avec les Passagers du Zinc, ou PDZ pour les intimes...

Les Passagers du zinc, c’est ce café-concert au 5 rue de Viginier à Besançon. Bien que son hospitalité ne soit plus à prouver, il reste une part de mystère sur cet établissement… que signifie ce nom ? En quoi les clients en sont-ils les passagers ? Nous sommes allés y faire un tour pour essayer de comprendre un peu mieux…

Le nom a été donné dès l’ouverture du bar en 1997. Il y avait plusieurs noms de prévus à la base, mais le même sentiment revenait à chaque nouvelle idée : "Je ne le sens pas, ce n’est pas ça qu’il faut", nous rapporte Méghane sur les réflexions menées par ses prédécesseures.

À ce moment, les créatrices du café lisaient énormément la bande dessinée : Les passagers du vent. Une série de BD historique. C’est avec ce nom que l’idée est apparue… Il fallait quelque chose qui sonne à peu près pareil. Les passagers du bar ? Non, trop classique. Il fallait quelque chose de plus mystérieux… - qui méritait un article 28 ans plus tard peut-être sur macommune.info ?

Comment en sont-elles arrivées à "zinc" ?

Petit point historique : pendant de nombreuses années, les comptoirs des bistrots et des cafés étaient recouverts d’une plaque de zinc, un métal. Il avait de nombreux avantage, peu coûteux, facile à nettoyer et résistant à la corrosion (la bière… ça ne fait pas bon ménage). Il était donc courant à l’époque d’appeler le comptoir d’un bar, et plus généralement, l’établissement en lui même, un zinc.

C’est en mixant le nom de la BD et l’expression qu’on en arrive au nom : Les Passagers du zinc !