Au nom du bar #2 : l'histoire derrière l'Iguane Café...

Cet été, macommune.info s'intéresse à l'histoire des noms mystérieux, voire énigmatiques de certains bars à Besançon... et il y en a quelques uns ! Après Les Passagers du zinc la semaine dernière, on continue la série avec l’Iguane café.

"Iguane Café" en voilà un nom qui fait réfléchir. Situé sur la place du 8 Septembre, l’établissement a ouvert ses portes en 2003. On y trouve notamment des cocktails maison et de quoi grignoter.

Mais alors, pourquoi choisir ce reptile en guise de nom ? Nous sommes allés à la rencontre de Laurent, fondateur de ce café du centre-ville. C’est lui qui a eu l’idée de nommer le bar de la sorte. Laurent se décrit comme un "baroudeur", il raconte avoir beaucoup voyagé en France comme à l’étranger. Et lorsqu’il a ouvert son bar, il a souhaité créer un lieu où la convivialité régnerait en maître. Il voulait mélanger les cultures, les âges et les catégories sociales.

Un bar qui se transforme

À l’origine, le projet était un bar à cocktails, à tapas et événements. Pour donner un air "bar à cocktails" Laurent a décidé de choisir un thème coloré dans son établissement. Des couleurs qui rappelleraient les îles dans lesquelles cocktails et spiritueux y sont courants.

Pour le nom, c’est d’abord le caméléon qui est choisit, qui rappelle les îles. Le nom amenait un concept simple : pouvoir changer les couleurs et la disposition de la décoration du bar, comme un caméléon. Laurent achetait des meubles d’occasion et pouvait facilement moduler l’intérieur.

Mais, il trouvait cependant que "caméléon bar", était un nom trop lourd et qui ne sonnait pas assez bien. C’est pendant l’un de ses voyages qu’il est entré dans un bar où se trouvaient des iguanes, et c’est à ce moment que l’idée lui est venu : "Iguane café"...