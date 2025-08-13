Au nom du bar #3 : l'histoire derrière Le Bunjin...

Cet été, macommune.info se penche sur l'histoire des noms mystérieux, voire énigmatiques de certains bars à Besançon... et il y en a quelques uns ! Après Les Passagers du zinc et l'Iguane café, on continue la série avec Le Bunjin.

Sur la place de la Révolution, se trouve un petit bar aux inspirations venues d’ailleurs. Des thés, une décoration atypique et un nom qui intrigue : Le Bunjin.

Mais d’où vient ce nom ? Nous sommes allés à la rencontre de Samir, qui y travaille depuis 17 ans, pour essayer d’en savoir plus.

Quand on recherche "Bunjin" sur internet, beaucoup de choses nous sont présentés. Ce mot est japonais, il signifie originellement "Un homme de lettre". Il a également une utilisation artistique, le Bunjin-ga, c’est un courant artistique japonais très introspectif, simple et poétique.

Quelle signification pour le bar bisontin ?

Selon Samir, c’est à l’ancienne propriétaire du bar que l’on doit ce nom. Pour elle, c’est encore une autre signification. Le Bunjin est également, dans l’univers du bonsaï, un style de composition florale. Il met en avant l’élégance dans la simplicité, l’imperfection, et une liberté esthétique personnelle.

Quand "Bunjin" est utilisé pour un lieu ou un endroit de vie, il représente généralement une ambiance calme, raffinée. Avec une forte inspiration poétique, culturelle ou liée à l’art du thé (justement, on y sert une large gamme de thé au Bunjin). C’est cette ambiance que l’ancienne propriétaire a voulu créer...