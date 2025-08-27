Mercredi 27 Août 2025
Besançon
Culture Vie locale

Au nom du bar #5 : l'histoire derrière l'Okapi Bar...

Publié le 27/08/2025 - 08:04
Mis à jour le 27/08/2025 - 08:05

Cet été, macommune.info a souhaité se pencher sur l'histoire des noms mystérieux, voire énigmatiques de certains bars à Besançon... et il y en a quelques-uns ! Aujourd’hui c’est au tour de l’“Okapi Bar”. 

© Salomé Fabre
© Okapi Bar
1/2 - © Salomé Fabre
2/2 - © Okapi Bar

Pendant de nombreuses années, à l’emplacement même de l’Okapi Bar, les gens allaient danser dans un établissement nommé le Savana. Okapi, Savana… deux appellations qui résonnent avec la savane. Est-ce une simple coïncidence ? Nous sommes allés à la rencontre des gérants d’Okapi pour en avoir le cœur net.

Jean-Claude et Maurice, amis depuis environ trente ans, ont récemment pris les rênes du Savana. Les deux gérants ont jugé qu’un changement de nom était nécessaire : "on trouvait que le nom avait fait son temps", explique Jean-Claude.

Le choix d’appeler le bar l’Okapi est presque le fruit du hasard. Leur objectif était de maintenir une référence à l’ancien bar, qui arborait un logo de lion, mais ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur l’animal qui deviendrait leur emblème.

Un jour, alors que Jean-Claude rendait visite à Maurice dans la discothèque où il travaillait, ce dernier eut une révélation : l’Okapi était parfait. Il a ensuite fallu convaincre Maurice, qui n’était pas enthousiaste au départ. Cependant, lorsque son ami lui a montré les premiers logos et essais de direction artistique, il a accepté l’idée, et le Savana s’est alors transformé en Okapi Bar.

Okapi Bar

  • 31 Quai Veïl Picard, à Besançon
  • Ouvert tous les jours de 17h à 1H
  • Téléphone : 06 52 31 14 13

bar Okapi Bar

Publié le 27 aout à 08h04 par Salomé F. • Membre
