Dimanche 16 Novembre 2025
Audincourt
Faits Divers

Audincourt : deux familles intoxiquées par un barbecue allumé dans le salon

Publié le 16/11/2025 - 09:02
Mis à jour le 16/11/2025 - 08:40

Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2025, deux familles ont été victimes d’intoxication collective au monoxyde de carbone après l’allumage d’un barbecue au charbon dans un salon. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 3h du matin dans le bâtiment de la rue Albert Parrot comportant deux appartements. 

Sur place, les secours ont pris en charge cinq victimes se plaignant de maux de tête : une première famille composée d’un homme de 44 ans, d’une adolescente de 16 ans et d’un garçon de 9 ans, et une deuxième comprenant une femme de 26 ans et son fils de 9 ans. 

Un bilan médical a été réalisé auprès de toutes les victimes par un infirmier sapeur-pompier. Elles ont été mises sous oxygène avant d’être transportées au centre hospitalier du Nord Franche-Comté.

Les relevés effectués dans l’appartement ont révélé un taux de 200 PPM. D’après les secours, l’origine de l’intoxication est due à un barbecue au charbon allumé dans le salon.

Publié le 16 novembre à 09h02 par Elodie Retrouvey
