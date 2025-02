Audrey Lutz, Kim Hartmann et Capucine Vercelotti attendues prochainement au Grand forum de Besançon

Mercredi 5 février (15h) : Audrey Lutz pour son livre Régénération, résilience & réalisation (éditions Maïa)

Résumé : 7 décembre 2015. Une véritable épopée digne des tragédies grecques, et un corps physique qui oublie qu'il n'a pas d'ailes. La loi de la gravité a eu raison de mon envol raté. Une éternité qui s'étend, puis des voix qui s'approchent. "Patiente décédée avant toute réanimation". Je dérive alors dans un espace chaleureux empli d'une douce lumière. Durant mon EMI, j'étais encore en vie. À présent, j'en suis sûre, le paradis n'est pas un lieu, c'est un état d'être. C'est pourquoi au retour du coma, malgré les centaines de fractures qui sillonnent mon squelette, je vis une joie sans condition. Et c'est grâce à la reconnaissance de ma véritable nature, et à la compréhension des mécanismes de régénération, que j'ai pu guérir mon corps à la vitesse de la lumière. Danser la vie avec fluidité et légèreté sans aucune douleur, voilà un art de vivre que j'ai déjà partagé avec des milliers de personnes. Ce récit autobiographique en est la quintessence.

Samedi 8 février (15h) : Kim Hartmann pour son roman 12, impasse du prieuré (éditions Novice) - Prix du roman non publié

Publicitaire, Kim Hartmann vit entre Besançon et Paris. Elle viendra à Besançon présenter son premier roman.

Résumé : À l'étroit dans leur appartement et fatigués par l'agitation de la ville, Ella et Mathias décident de s'installer à la campagne. À la recherche de leur future maison, le couple tombe sous le charme d'une vieille demeure à un prix dérisoire. Alors que l'occasion semble trop belle pour être vraie, les propriétaires formulent une condition indispensable à la vente : les nouveaux acquéreurs devront respecter la tradition et brûler un cierge, chaque jour, dans la chapelle du jardin. Entre rumeurs, révélations et découvertes, le couple est loin d'imaginer ce qu'il l'attend.

Samedi 1er mars (15h) : Capucine Vercellotti pour Le développement psychomoteur de votre enfant co-écrit avec Isabelle Filliozat qui sortira chez Robert Laffont le 27/02.

Ostéopathe D.O., spécialisée dans la périnatalité, passionnée de physiologie et de biomécanique et sportive de haut niveau, Capucine Vercellotti propose des formations en périnatalité aux professionnels de santé et autres acteurs intervenant auprès des tout-petits.