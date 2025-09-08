Lundi 8 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Education Société

Autisme et parcours scolaire : un père de famille veut éveiller les consciences dans le Doubs

Publié le 08/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 07/09/2025 - 16:53

Julien Lopez, père de deux enfants atteints d’autisme, prend la parole ce mois de septembre 2025 pour alerter l’opinion publique sur la prise en charge des enfants atteints de ce handicap en France. Il appelle l’Etat, et notamment l’ARS, agence régionale de la Santé, à agir pour ouvrir plus de places en IME, instituts médico-éducatifs.

La famille de Julien Lopez, sa femme, et ses deux garçons © Julien Lopez
La famille de Julien Lopez, sa femme, et ses deux garçons © Julien Lopez

Si Estevan, âgé de 15 ans, a pu avoir une place à l’IME de Quingey, ce n’est pas le cas de son frère Macéo, 12 ans. Ce dernier a fait son entrée au collège de Quingey dans une classe ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, au grand dam de son père…

"Une classe ULIS accueille des enfants en situation de handicap, mais pas des situations comme celle de mon fils"

Julien Lopez a rencontré de nombreux professionnels de santé. Tous se sont mis d’accord sur un point (CDAPH, commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées). "Macéo doit être placé dans un IME. Il est handicapé à plus de 80 %. Sur certaines compréhensions des choses, il a une faculté mentale de 5-6 ans alors qu’il en a 12. Il peut aussi être violent", nous précise-t-il en indiquant qu’il y a une liste d’attente de deux ans pour entrer en IME…

"Je rappelle que les autistes Asperger dits "génies" ne représentent que 1 % des autistes".

Quelle est la différence avec une classe ULIS ?

"Les enfants des classes ULIS ont la possibilité mentale de suivre une scolarité ordinaire. Une classe ULIS accueille, elle, plusieurs types de handicap, comme une surdité profonde ou encore un retard social dû à une problématique du foyer... Mais pas des handicaps lourds comme celui de mon fils", tient à préciser Julien.

Un manque d’AESH ?

"Les AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap) font un travail formidable, mais ils ne sont pas assez nombreux. Dans les cas d’autisme, il faut un AESH à temps complet et pas un AESH partagé entre plusieurs enfants. Ils n’ont pas la même perception du monde que nous. Et pour Macéo qui a un autisme lourd, il faut un encadrement renforcé", souligne le père de famille qui tient à ajouter que le manque d’AESH se fait aussi sentir du fait de "leur faible salaire".

Une lettre adressée à l’Etat pour Estevan

C’est la deuxième fois que Julien et sa femme, sont confrontés à ce cas de figure. "À l’époque, j’avais adressé une lettre au Premier ministre et j’ai eu un retour et bizarrement, j’ai eu une place peu de temps après...", ironise-t-il.

"Nous n’avons même plus de secrétaire d’Etat au handicap alors que le président avait promis de faire de ce sujet sa priorité en 2017", rappelle le père de famille.

Et quid des classes d’unité d’enseignement autiste ?

Encore une fois, Julien précise que ce dispositif a ses limites : "Cela se rapproche du fonctionnement des classes ULIS, mais elles se trouvent en maternelle et en primaire. Il n’y en a pas en collège. Dans ces classes, les enfants atteints d’autisme ne sont jamais confrontés aux autres enfants", précise-t-il. Estevan a pu entrer dans une de ces classes : "On nous avait promis que nos enfants pourraient intégrer un CP normal, mais c’était du vent".

Faire en sorte de préparer son enfant au monde

Ce qui intéresse avant tout le père de famille, comme tout à chacun, c’est de permettre à ses enfants d’évoluer. "Estevan a fait beaucoup de progrès depuis qu’il est en IME. Les classes ULIS, elles, ne permettent pas l’encadrement qu’ont les IME. Ces instituts ont des psychologues, des psychomotriciens, des orthophonistes, des éducateurs et des professeurs adaptés au handicap. C’est à la fois un cocon, mais aussi une ouverture sur le monde avec des sorties à la piscine, au bowling…"

"J’interpelle l’Etat, pas seulement pour mon fils, mais pour tous les enfants, les 284 enfants à Besançon, qui se trouvent dans la même situation", conclut Julien.

ars bourgogne franche-comté autisme école ime ULIS

Publié le 8 septembre à 12h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Education

DOUBS (25)
Education Société

Autisme et parcours scolaire : un père de famille veut éveiller les consciences dans le Doubs

Julien Lopez, père de deux enfants atteints d’autisme, prend la parole ce mois de septembre 2025 pour alerter l’opinion publique sur la prise en charge des enfants atteints de ce handicap en France. Il appelle l’Etat, et notamment l’ARS, agence régionale de la Santé, à agir pour ouvrir plus de places en IME, instituts médico-éducatifs.

ars bourgogne franche-comté autisme école ime ULIS
Publié le 8 septembre à 12h00 par Hélène L.
Besançon
Education

Réussir une rentrée c’est “un travail de dentelle” rappelle la rectrice de l’académie de Besançon

Ce lundi 1er septembre 2025, comme partout en France, les écoliers bisontins ont repris la direction de l’école. La rectrice de l’académie de Besançon Nathalie Albert-Moretti et Anne Vignot, la maire de Besançon, étaient présentes à leurs côtés pour les accueillir ce matin à l’école Granvelle. 

maire rectrice rentrée des classes rentree scolaire
Publié le 1 septembre à 11h01 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Education Santé

Une nouvelle filière de manipulateur en radiologie médicale dès la rentrée à l’IFMS de Montbéliard

À compter du 2 septembre 2025, une nouvelle filière de manipulateur en électroradiologie médicale (DEME) ouvre au sein de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) de Montbéliard et accueillera 20 étudiants issus de Parcoursup, apprend-on dans un communiqué de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

études hôpital Nord Franche-Comté IFMS université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 29 aout à 10h13 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

Une rentrée scolaire 2025 : “La priorité est la réussite des élèves sans exception”, pour Nathalie Albert-Moretti

VIDEO • La rectrice de l’académie de Besançon a tenu une conférence de presse ce mercredi 27 août 2025 à quelques jours de la rentrée scolaire pour exposer les enjeux de cette année. 194.673 élèves seront accueillis dans 1.221 écoles.

académie de besançon éducation rentree scolaire scolaire
Publié le 28 aout à 14h00 par Hélène L.
Franche-Comté
Education

Des places encore disponibles à l’Enilea de Mamirolle et Poligny pour la rentrée de 2025

Pour les élèves qui n'auraient pas encore trouvé leur école oiur la rentée de septembre, l'École nationale de l’innovation, des laboratoires, de l’eau et de l’alimentation (Enilea) rappelle qu’il reste encore quelques places disponibles dans plusieurs formations dispensées à Mamirolle et Poligny. Voici le détail des places disponibles.

enilea études supérieures formation
Publié le 27 aout à 15h01 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Education Société

Sondage – Pour vous, la rentrée est-elle une source d’anxiété ?

Changement de rythme, blues de fin de vacances, peur de l’inconnu, reprises des cours ou du travail la rentrée est parfois redoutée par les enfants, comme par les adultes. Dans un climat politique tendu et une organisation quotidienne bien plus exigeante que lors des vacances, la rentrée 2025 ne s’annonce pas de tout repos. Et pour vous, la rentrée est-elle une source d’anxiété ? 

rentrée rentree scolaire sondage stress
Publié le 30 aout à 15h21 par Elodie Retrouvey
Port-sur-Saône
Education Social

À Port-sur-Saône, une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales

Organisé à l’initiative du préfet de la Haute Saône, l’événement aura lieu le jeudi 28 août 2025 à Saôn’Expo de Port-sur-Saöne et réunira "élus, futurs élus, agents publics, associations, ainsi que les jeunes et leurs familles" le temps d’une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales. 

jeunes jeunesse préfecture de la haute-saône
Publié le 22 aout à 16h52 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education Jeunesse

L’enseignement catholique de Franche-Comté prépare sa rentrée scolaire 2025

Ce vendredi 22 août 2025, c’est déjà la rentrée pour les chefs d’établissements, professeurs et associations de parents d’élèves au sein de l’enseignement catholique. Hier matin, Mireille Besseyre, directrice de l’enseignement catholique en Franche-Comté, a dressé un bilan des projets lancés et des objectifs pour l’année à venir.

affaire Betharram enseignement catholique rentrée 2025
Publié le 22 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°1

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 18.87
légère pluie
le 08/09 à 12h00
Vent
1.74 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
92 %
 