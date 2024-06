Baptêmes de l’air, spectacles... les Montgolfiades de Dole sont de retour

Cet été 2024, la ville de Dole accueillera de nouveau les Montgolfiades, un évènement dédié aux enfants malades. Les 12 et 13 juillet 2024, une vingtaine de montgolfières seront présentes sur le site pour offrir aux enfants un baptême de l’air, et un moment de partage pour les acteurs de l’économie régionale.

Cet évènement organisé par l’association Atmosfeerique a deux objectifs : permettre aux enfants malades de s’évader de leur quotidien difficile, le temps d’un vol en montgolfière et "fédérer les habitants de la ville de Dole et du Grand Dole autour d’un évènement fort", d’après le communiqué du comité d’organisation. Pour ce faire, les 12 et 13 sont prévues des animations autour de mini-montgolfières à 17h suivi d’une session de vol de 19h30 à 20h. Le soir du 13 juillet 2024, un spectacle de montgolfières illuminées sera présenté au Stade du Pasquier à 22h30.

Atmosfeerique, une association qui "offre du rêve aux enfants malades"

C’est grâce à l’union entre les collectivités, les partenaires, les pilotes et la société Cameron Balloons France, que l’association Atmosfeerique pourra à nouveau proposer aux enfants des journées comme celles-ci. Elle soutient toutes formes d’actions qui apportent du réconfort ou de l’aide aux enfants malades ou en situation de handicap. Par exemple, des journées évènements/spectacles sont organisées et regroupées avec des évènements aériens comme les Montgolfiades de Dole, dans le but de récolter des fonds. En 2023, ce sont 16.014 euros de dons qui ont été attribués aux enfants ou à leurs familles, d’après le communiqué de presse.

Infos+