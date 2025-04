Basket : un BesAC de gala décroche son maintien en N1

Nationale 1 - Phase 2 - Match 10

À Besançon, BesAC bat Angers 89-76

Les quart-temps : 28-23, 10-15, 24-13, 27-25 Les marqueurs BesAC : Jubenot 22, Kovac 18, Eliezer-Vanerot 13, Pouye 11, Falzon 9, Djedje 8, Boyer 4, Hanck 2, Magassa 2, Berthet, Buzer, Maillot.

Angers : Ross 17, Ruel 16, Veraghe 14, Oger 10, Djedje 7, Serrano 4, Guillaume 2, Mondesir 3, Valton 3, Harrath.

Et, pour ne pas avoir la mémoire courte, quand on se rappelle d'où vient ce BesAC là qui avait été relégué en N2 en fin d'exercice précédent, puis repêché tardivement avec nécessité de bâtir une équipe presque dans la précipitation, on ne peut que se louer de cette réussite qui a remis le club bisontin sur les bons rails.

De plus, après avoir enchainé deux victoires contre Toulouse et à Poissy, la troupe de Laurent Kleefstra s'est non seulement imposée contre Angers, mais elle l'a fait avec la manière pendant 40 minutes. Un régal !

Après une entrée en matière où Angers avait pris le leadership (9-15), le BesAC est vite monté en intensité, en agressivité des deux côtés du terrain pour revenir sur son adversaire du soir et le passer au tableau de scoring. Jamais plus ensuite, Angers ne prendra la direction des opérations. Tout juste verra-t-on les visiteurs revenir à parité à la pause (38-38) après une sensible baisse de régime bisontine en fin de première mi-temps.

Mais ensuite, le BesAC remettait sa patte sur ce match et prenait ses distances (62-51, 30e).

Un match référence

Le BesAC jouait son meilleur basket et s'offrait même une série de 14-0 pour mener de 23 longueurs (84-61, +23). On pensait que Quentin Hanck et ses coéquipiers allaient pouvoir reprendre le panier average particulier sur Angers (24). Mais Le meneur US Ross faisait en sorte que ce match ne tourne pas à la totale désillusion pour lui et les siens. C'était aussi le moment choisi par Laurent Kleefstra pour faire rentrer sa toute jeune classe, Buzer, Berthet, Maillot pour la mettre en lumière et la remercier de tout son travail et de son investissement depuis le début de saison.

Avec cette victoire, le BesAC décrochait donc son maintien et résultante plus honorifique rejoignait Angers en tête du classement de la Poule basse de Phase 2 après un match qui restera comme une référence.

Le public ne s'y est pas trompé qui a réservé une véritable et longue ovation à ses joueurs

Un bilan équilibré

Côté chiffres, on notera les 22 pts et les 28 d'évaluation de Calvin Jubenot, mais aussi le fait que quatre joueurs ont scoré au dessus de 10 points : Calvin Jubenot donc 22, Ben Kovac 18, Claudien Eliezer-Vanerot 13 et Pouye 11. Et que l'évaluation globale collective est encore montée à 110 contre 70 pour Angers. Un delta significatif qui montre bien la domination locale et la qualité du jeu fourni.

Et puis, ne l'oublions pas, cerise sur le gâteau, sur l'ensemble de la saison,le BesAC fait actuellement valoir un bilan équilibré : 18 victoires, 18 défaites. Une " première" au BesAC à ce stade de la compétition !

Laurent Kleeftra cette fois se libérait pour saluer cette victoire, mais aussi la valeur de cette victoire : " On a fait un super match et on a produit du très bon basket. Nous voici donc maintenus. C'était l'objectif donné par la direction du club en début de saison; C'est donc fait et avant l'heure. Nous voici sereins ! Sur cet élan, reste maintenant à bien terminer la saison ".

La troupe bisontine n'aura guère le temps de récupérer de ce match haut de gamme contre Angers. Dès jeudi elle prendra la direction du Morbihan pour affronter Lorient vendredi soir.

Puis on reverra le BesAC le vendredi 2 mai au Palais des sports contre Fougères.



Le classement : competitions.ffbb.com/ competitions

(Communiqué)