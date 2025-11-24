Bavans : une octogénaire meurt après une intoxication au monoxyde de carbone

La propriétaire des lieux, une femme de 85 ans, a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire et extraite en urgence de son domicile. Les secours ont immédiatement entrepris une tentative de réanimation, mais la victime a finalement été déclarée décédée par le médecin du Smur.
Selon les reconnaissances effectuées sur place, l’intoxication au monoxyde de carbone provenait d’un départ de feu survenu dans le garage. Le feu ne s’est toutefois pas propagé au reste de l’habitation. Un chien présent dans la maison a également été évacué et confié à la famille.
La gendarmerie était sur les lieux afin de procéder aux constatations d’usage.