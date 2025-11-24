Bavans : une octogénaire meurt après une intoxication au monoxyde de carbone

Ce lundi 24 novembre 2025, peu avant 7h00, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à Bavans pour porter secours à une personne âgée qui ne répondait plus aux appels. À leur arrivée, les équipes ont été alertées par leur détecteur de monoxyde de carbone, révélant une concentration importante de ce gaz toxique dans l’habitation.

La propriétaire des lieux, une femme de 85 ans, a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire et extraite en urgence de son domicile. Les secours ont immédiatement entrepris une tentative de réanimation, mais la victime a finalement été déclarée décédée par le médecin du Smur.

Selon les reconnaissances effectuées sur place, l’intoxication au monoxyde de carbone provenait d’un départ de feu survenu dans le garage. Le feu ne s’est toutefois pas propagé au reste de l’habitation. Un chien présent dans la maison a également été évacué et confié à la famille.

La gendarmerie était sur les lieux afin de procéder aux constatations d’usage.