BesAC : match perdu au Havre mais gagné sur tapis vert ?

Malgré la défaite concédée le 19 septembre 2025 au Havre, le BesAC pourrait bien voir sa défaite transformée en victoire sur tapis. La raison ? Une procédure en cours de la Fédération française de Basket-ball contre le club normand qui a fait appel de la décision.

On le sait, en Nationale 1, le BesAC reste sur cinq défaites d'affilée, au terme de matches qui auraient pu tout aussi bien basculer du bon côté. Parmi ces défaites, l'une pourrait malgré tout peut-être se transformer en victoire sur tapis vert.

En effet, le 19 septembre, lors du match d'ouverture au Havre, le grand favori du championnat, vainqueur 72-70 au bout du suspense, l'équipe normande a fait participer Kevin Bercy (12 pts et 3 rebonds en 21 minutes) sous passeport extra-communautaire canadien, ce que le règlement n'autorisait pas sur la même feuille de match qu'un autre extra-communautaire, en l'occurrence l'Américain Jordan Robertson. L'imbroglio réside dans le fait que le même Kevin Bercy est aussi titulaire d'un passeport haïtien, donc avec statut Cotonou, éligible à jouer en même temps que Robertson.

Une décision attendue avant la fin octobre

Mais la commission ad hoc de la FFBB qui a revu la feuille de match a remarqué que Kevin Bercy y était inscrit sous passeport canadien et non hawaïen. Ce qui a valu la sanction de match perdu avec pénalité et donc match gagné pour le BesAC.

Le Havre se défend en expliquant que les deux passeports (canadien et hawaïen) avaient été transmis simultanément et que l'erreur viendrait d'une mauvaise saisie administrative fédérale, sachant que côté FFBB, on indique que le passeport haîtien n'a été transmis que 3 jours après la rencontre, soit le 23 septembre.

Le STB Le Havre a fait appel de cette décision fédérale et cette affaire sera donc rejugée très probablement avant fin octobre. En attendant, l'appel étant suspensif, Le Havre garde les points de la victoire. Côté bisontin, il n'y a donc plus qu'à attendre le jugement d'appel.