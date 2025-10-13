Lundi 13 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

BesAC : match perdu au Havre mais gagné sur tapis vert ?

Publié le 13/10/2025 - 11:13
Mis à jour le 13/10/2025 - 10:28

Malgré la défaite concédée le 19 septembre 2025 au Havre, le BesAC pourrait bien voir sa défaite transformée en victoire sur tapis. La raison ? Une procédure en cours de la Fédération française de Basket-ball contre le club normand qui a fait appel de la décision. 

© Élodie R.
© Élodie R.

On le sait, en Nationale 1, le BesAC reste sur cinq défaites d'affilée, au terme de matches qui auraient pu tout aussi bien basculer du bon côté. Parmi ces défaites, l'une pourrait malgré tout peut-être se transformer en victoire sur tapis vert.

En effet, le 19 septembre, lors du match d'ouverture au Havre, le grand favori du championnat, vainqueur 72-70 au bout du suspense, l'équipe normande a fait participer Kevin Bercy (12 pts et 3 rebonds en 21 minutes) sous passeport extra-communautaire canadien, ce que le règlement n'autorisait pas sur la même feuille de match qu'un autre extra-communautaire, en l'occurrence l'Américain Jordan Robertson. L'imbroglio réside dans le fait que le même Kevin Bercy est aussi titulaire d'un passeport  haïtien, donc avec statut Cotonou, éligible à jouer en même temps que Robertson.

Une décision attendue avant la fin octobre

Mais la commission ad hoc de la FFBB qui a revu la feuille de match a remarqué que Kevin Bercy y était inscrit sous passeport canadien et non hawaïen. Ce qui a valu la sanction de match perdu avec pénalité et donc match gagné pour le BesAC.

Le Havre se défend en expliquant que les deux passeports (canadien et hawaïen) avaient été transmis simultanément et que l'erreur viendrait d'une mauvaise saisie administrative fédérale, sachant que côté FFBB, on indique que le passeport haîtien n'a été transmis que 3 jours après la rencontre, soit le 23 septembre.

Le STB Le Havre a fait appel de cette décision fédérale et cette affaire sera donc rejugée très probablement avant fin octobre. En attendant, l'appel étant suspensif, Le Havre garde les points de la victoire. Côté bisontin, il n'y a donc plus qu'à attendre le jugement d'appel.

basket-ball besAC jugement

Publié le 13 octobre à 11h13 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Besançon
Sport

Ça ne passe toujours pas pour le BesAC

Le bilan de ce début de saison est dur, sévère : quatre matches pour autant de défaites. Le BesAC n'est donc pas parvenu à débloquer son compteur avec ce nouveau revers concédé samedi 4 octobre 2025 sur le parquet du Palais des sports de Besançon. Au terme de cette quatrième journée de championnat, le BesAC occupe donc la dernière place du classement à égalité avec Salon-de-Provence, Charleville et Metz.

basket-ball besAC
Publié le 5 octobre à 09h25 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Le BesAC vise ce soir un premier succès contre Boulogne/mer

Le BesAC n'aura qu'un objectif ce samedi, celui de débloquer son compteur contre Boulogne/mer en allant chercher une première victoire au palais des sports de Besançon. En effet, la formation bisontine reste sur une série de trois défaites en ce début de championnat, au même titre que Berck, Salon-de-Provence, Metz et Charleville.

basket-ball besAC championnat National 1 palais des sports
Publié le 4 octobre à 08h44 par Elodie Retrouvey
Métabief
Evénements Sport

L’Ultra Trail des Montagnes du Jura revient ce week-end pour sa 6e édition, “une grande fête” s’annonce

Du 3 au 5 octobre 2025, les Montagnes du Jura accueilleront la 6e édition de l'Ultra trail des Montagnes du Jura (UTMJ). Plus de 10.000 participant(e)s et plusieurs milliers de spectateurs sont attendus, confirmant cette manifestation comme "l'un des évènements sportifs et populaires les plus importants de la région", selon les organisateurs.

compétition trail ultra trail des montagnes du jura utmj
Publié le 1 octobre à 09h55 par Alexane

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Les sorties ciné du mois d'octobre 2025
Offre d'emploi

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Sortie de crise de L’immobilier ? Des signes de reprise, mais qui restent contrastés !
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Fermeture de la côte de Morre dès lundi et pendant 1 mois
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre valise DELSEY

"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Sondage

 11.86
ciel dégagé
le 13/10 à 12h00
Vent
4.21 m/s
Pression
1023 hPa
Humidité
83 %
 