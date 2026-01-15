Jeudi 15 Janvier 2026
Besançon
Culture

Besançon d’Antan. Archives, cartes postales d’époque, anecdotes : un livre pour plonger en 1900...

Publié le 15/01/2026 - 17:34
Mis à jour le 15/01/2026 - 16:33

À travers les 114 pages de l’ouvrage, le lecteur pourra scruter la ville de Besançon à travers des cartes postales d’époque, des archives municipales et départementales ainsi que des pièces de collections privées. Besançon d’Antan est disponible en librairie depuis le mois de septembre 2025…

© Hélène Loget
© Hélène Loget
1/2 - © Hélène Loget
2/2 - © Hélène Loget

Dès les premières pages, on constate que c’est un ouvrage avec du papier de qualité et de nombreuses photos grand format (25 par 30) qui plonge le lecteur directement dans la rue de la cité bisontine de jadis.

"Si Besançon m’était Comté" s’attarde sur les rappels essentiels de l’histoire de la ville de Jules César à à l’empire carolingien, la guerre de Cent Ans en passant par Charles VIII, l’empereur Maximilien et encore le Bisontin Nicolas Granvelle. Le tout en expliquant le siège des "troupes du roi soleil", de l’arrivée de Vauban, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon… Et enfin l’année 1900, date qui encadrera le reste de l’ouvrage avec près de 300 cartes postales.

© Hélène Loget

Des pages parsemées de cartes postales d’époque

Le lecteur avance rue par rue à travers l’ouvrage et découvre le rôle clé de certains endroits, des anecdotes…

Une traversée du Grand Besançon et de la ruralité de l’époque est également proposée, toujours avec des photos d’archives, mais également des thèmes bien présents dans la vie bisontine de l’époque comme "Besançon Les bains", "les industries" telles que l’horlogerie, la métallurgie, l’automobile ou encore le tissage.

Les commerces et "petits métiers" sont également mis en avant durant plusieurs pages. On découvre la mère Michotte, des grossistes, une fabrique de roues, un marchand de cartes postales ou encore le père Sergent, marchand de journaux. Le tout sans oublier les marchés et foires et en rappelant de grands événements tels que les inondations de 1910.

Enfin, tout un chapitre est consacré à la garnison, car Besançon est aussi une ville militaire.

Infos +

Besançon d’Antan, Éditions Hervé Chopin

  • Prix : 29,90 €

Allez + loin

Besançon Besançon d'Antan histoire livre

Publié le 15 janvier à 17h34 par Hélène L.
