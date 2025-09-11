Jeudi 11 Septembre 2025
Besançon
Education Société

Besançon déploie un accueil renforcé pour ses 25.000 étudiants à la rentrée 2025

Publié le 11/09/2025 - 17:30
Mis à jour le 11/09/2025 - 17:08

Élue deuxième meilleure ville étudiante de France en 2025 comme le rappelle la Ville de Besançon, un dispositif inédit pour est mis en place dès cette rentrée pour accompagner les 25.000 étudiants qui ont choisi la capitale comtoise pour leurs études. Ce jeudi 11 septembre est la journée Bienvenue aux étudiants avec une programmation culturelle dans plusieurs bisontins.

Un guichet unique pour faciliter l’installation

Le dispositif "Accueil étudiant" constitue la principale nouveauté de cette rentrée. Pensé comme un guichet centralisant toutes les informations pratiques, il se décline à la fois en ligne et sur les campus. "Accueillir, c’est offrir à chaque étudiant, dès son arrivée, les clés pour s’orienter, s’installer, et bien commencer sa vie étudiante", souligne le communiqué.

Ce projet est le fruit d’une coopération entre Grand Besançon Métropole, le Crous Bourgogne-Franche-Comté, Info Jeunes BFC, l’Université Marie et Louis Pasteur, Supmicrotech, l’Isba, la Ville de Besançon, la Région Bourgogne-Franche-Comté, le rectorat ainsi que des associations étudiantes comme ESN Besançon et la BAF.

Il répond directement à un constat établi lors de la grande enquête régionale sur la vie étudiante (STVE 2024-2029). Celle-ci avait mis en évidence "un manque de lisibilité dans l’information 'vie pratique' destinée aux étudiants, notamment sur les thématiques : logement, restauration, mobilité, santé, aides, culture, sport, bons plans...".

Une double offre : numérique et de proximité

En ligne, les étudiants disposent désormais d’un site unique, accueiletudiantbesancon.fr, conçu comme une foire aux questions. On y trouve des réponses allant de l’ouverture d’un compte bancaire à la recherche d’un médecin traitant, en passant par les activités sportives ou associatives. Le portail est complété par un chatbot multilingue doté d’intelligence artificielle, destiné notamment aux étudiants internationaux.

En parallèle, des espaces physiques sont déployés sur les trois campus (Bouloie, Hauts-du-Chazal, centre-ville). Ces points d’accueil proposeront "des informations sur la vie quotidienne étudiante (aides, logement, restauration, transport...), des expertises ciblées (handicap, accueil international, santé, bourses...) et une orientation vers les bons services".

Au total, 11 lieux expérimentaux devraient être ouverts d’ici la fin de l’année 2025, testés pour la première fois lors du festival Bienvenue aux étudiants le 11 septembre.

Plus de 100 événements pour découvrir la ville

La rentrée bisontine s’accompagne également d’un programme culturel et festif. Du 1er septembre au 31 octobre, la rubrique "Rentrée étudiante" du site sortir.besancon.fr recense plus d’une centaine d’événements, "majoritairement gratuits ou à tarifs réduits spécifiques étudiants".

Parmi les activités proposées : concerts, sports nautiques, danse, arts martiaux, mais aussi des ateliers pratiques comme la réparation de vélo ou la rénovation de cabordes.

Le temps fort a lieu ce jeudi 11 septembre avec la journée Bienvenue Aux Étudiants, organisée sur le campus de la Bouloie par l’Université Marie et Louis Pasteur. Au programme : une troc party, une color run, des animations ludiques, un village de partenaires, puis deux soirées festives – le concert Bouge Ta Rentrée à La Rodia et un blind test géant à la Maison des Étudiants.

Publié le 11 septembre à 17h30 par Alexane
