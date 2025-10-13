Lundi 13 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Besançon : elle porte plainte après avoir évité un chauffard fortement alcoolisé 

Publié le 13/10/2025 - 15:59
Mis à jour le 13/10/2025 - 14:55

Un accident matériel de la circulation s’est produit samedi 11 octobre vers 6h30, rue de Velotte à Besançon. Alertés par un appel au 17, les policiers de la brigade de police-secours se sont rendus sur les lieux, où deux véhicules venaient d’entrer en collision.

Commissariat de Besançon © Alexane Alfaro
Commissariat de Besançon © Alexane Alfaro

Selon la police nationale, aucun blessé n’a été constaté, mais le conducteur de l’un des véhicules a été contrôlé positif à l’alcoolémie. Âgé de 43 ans, l’homme a été conduit au commissariat pour vérification de son taux d’imprégnation alcoolique. Le test a révélé un taux de 1,42 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit près de trois fois la limite légale.

La conductrice du second véhicule a déposé plainte, affirmant que le conducteur circulait à ”très vive allure” et qu’elle avait dû effectuer une manœuvre d’évitement pour éviter un choc frontal "potentiellement dramatique”.

Placée en garde à vue, la personne mise en cause a reconnu les faits lors de son audition. Elle a été remise en liberté le même jour à 22h20. À l’issue de l’enquête, le conducteur a reçu une convocation devant le délégué du procureur début février 2026, en vue de la notification d’une ordonnance pénale.

Publié le 13 octobre à 15h59 par Alexane
Faits Divers

