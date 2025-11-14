Lundi 15 DÃ©cembre 2025
Alerte Témoin
BesanÃ§on
Faits Divers

BesanÃ§on : il dissimule son stock de stupÃ©fiants dans du mobilier urbain

PubliÃ© le 15/12/2025 - 15:07
Mis Ã  jour le 15/12/2025 - 14:41

Un jeune homme de 16 ans a Ã©tÃ© interpellÃ© par la police municipale le 12 dÃ©cembre 2025 aux abords du centre Nelson Mandela de BesanÃ§on pour trafic de stupÃ©fiants. 

© Alexane Alfaro

Lors dâ€™une patrouille pÃ©destre aux abords de la maison de quartier Nelson Mandela, la police municipale a aperÃ§u vers 16h un individu qui soulevait du mobilier urbain afin dâ€™y prendre de petits sachets. Lâ€™homme sâ€™est ensuite dirigÃ© vers des acheteurs Ã  qui il a remis les objets en Ã©change de quelques billets de banque.Â 

AussitÃ´t aprÃ¨s son interpellation, les agents ont dÃ©couvert dans la cachette du jeune homme plusieurs barrettes de rÃ©sine de cannabis.Â 

Il a ensuite Ã©tÃ© conduit au poste de police pour Ãªtre placÃ© en garde Ã  vue. Au total, les agents ont saisi 8,3 g de rÃ©sine et trois bonbonnes de cocaÃ¯ne pour un poids total de 4,5 g.

Lors de son audition, lâ€™individu Ã¢gÃ© de 16 ans a uniquement reconnu Ãªtre consommateur et a refusÃ© de communiquer le code de son tÃ©lÃ©phone qui a Ã©tÃ© saisi. Les stupÃ©fiants ont Ã©tÃ© dÃ©truits.Â 

Ã€ lâ€™issue de sa garde Ã  vue, le jeune homme a Ã©tÃ© remis Ã  lâ€™aide sociale Ã  lâ€™enfance. Il sera convoquÃ© par la justice en janvier prochain au tribunal pour enfants.Â 

PubliÃ© le 15 dÃ©cembre Ã  15h07 par Elodie Retrouvey
