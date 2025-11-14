BesanÃ§on : il dissimule son stock de stupÃ©fiants dans du mobilier urbain

Un jeune homme de 16 ans a Ã©tÃ© interpellÃ© par la police municipale le 12 dÃ©cembre 2025 aux abords du centre Nelson Mandela de BesanÃ§on pour trafic de stupÃ©fiants.

Lors dâ€™une patrouille pÃ©destre aux abords de la maison de quartier Nelson Mandela, la police municipale a aperÃ§u vers 16h un individu qui soulevait du mobilier urbain afin dâ€™y prendre de petits sachets. Lâ€™homme sâ€™est ensuite dirigÃ© vers des acheteurs Ã qui il a remis les objets en Ã©change de quelques billets de banque.Â

AussitÃ´t aprÃ¨s son interpellation, les agents ont dÃ©couvert dans la cachette du jeune homme plusieurs barrettes de rÃ©sine de cannabis.Â

Il a ensuite Ã©tÃ© conduit au poste de police pour Ãªtre placÃ© en garde Ã vue. Au total, les agents ont saisi 8,3 g de rÃ©sine et trois bonbonnes de cocaÃ¯ne pour un poids total de 4,5 g.

Lors de son audition, lâ€™individu Ã¢gÃ© de 16 ans a uniquement reconnu Ãªtre consommateur et a refusÃ© de communiquer le code de son tÃ©lÃ©phone qui a Ã©tÃ© saisi. Les stupÃ©fiants ont Ã©tÃ© dÃ©truits.Â

Ã€ lâ€™issue de sa garde Ã vue, le jeune homme a Ã©tÃ© remis Ã lâ€™aide sociale Ã lâ€™enfance. Il sera convoquÃ© par la justice en janvier prochain au tribunal pour enfants.Â