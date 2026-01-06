Mardi 6 Janvier 2026
Besançon
Faits Divers

Besançon : il lance un colis vers la maison d’arrêt... et finit lui-même à la maison d'arrêt

Publié le 06/01/2026 - 15:30
Mis à jour le 06/01/2026 - 11:32

Un homme de 35 ans a été interpellé samedi 4 janvier 2026 à Besançon pour des faits de remise illicite d’objets à des détenus, violation d’une interdiction de paraître et en raison de plusieurs fiches de recherche le concernant.

Les faits se sont déroulés vers 14h20, rue Louis Pergaud, à proximité immédiate de la maison d’arrêt de Besançon. Dans le cadre d’une surveillance discrète menée par la brigade spécialisée territoriale de circulation (BSTC), les policiers ont remarqué un véhicule arrivant aux abords de l’établissement pénitentiaire. Le véhicule a ralenti puis s’est immobilisé, moteur tournant.

Les effectifs ont alors observé le passager avant sortir rapidement de l’habitacle et effectuer un geste de lancer en direction de la cour de la maison d’arrêt, avant de remonter aussitôt dans le véhicule. Celui-ci a pris la fuite.

Des recherches ont immédiatement été engagées dans le secteur. Si le véhicule n’a pas été retrouvé, le suspect a été repéré un peu plus loin, alors qu’il tentait de s’enfuir à pied. Il a été formellement reconnu par les policiers et interpellé. Lors de son interpellation, l’homme a reconnu les faits. Un dépistage de l’imprégnation alcoolique effectué au commissariat s’est révélé négatif.

Placée en garde à vue, la personne interpellée faisait l’objet de plusieurs fiches de recherche. Elle a de nouveau reconnu les faits de remise illicite d’objets à des détenus.

À l’issue de sa garde à vue, le 5 janvier 2026, l’homme a été déféré à 14h20 en exécution d’un mandat d’arrêt. Il a été condamné à six mois de rétention et conduit à la maison d’arrêt de Besançon.

détenus maison d'arrêt police

Publié le 6 janvier à 15h30 par Alexane
