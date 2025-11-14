Vendredi 14 Novembre 2025
Alerte TÃ©moin
AccueilActualitÃ©AgendaÃ‰tat civilMagazinesInfo traficMÃ©tÃ©oVotre communemonjob.infoAnnonces LÃ©gales
Politique Economie SociÃ©tÃ© Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse SantÃ© Nature Transports Loisirs
BesanÃ§on
Faits Divers

BesanÃ§on : il perturbe le contrÃ´le de police en possession illÃ©gale dâ€™un chien dâ€™attaque

PubliÃ© le 14/11/2025 - 11:09
Mis Ã  jour le 14/11/2025 - 10:55

Dans lâ€™aprÃ¨s-midi du 12 novembre 2025, un sans domicile fixe de 20 ans a Ã©tÃ© interpellÃ© dans le quartier des Clairs-Soleil de BesanÃ§on pour dÃ©tention dâ€™animal malgrÃ© une interdiction judiciaire.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Lâ€™individu sâ€™est fait remarquer lors dâ€™une opÃ©ration de sÃ©curisation des policiers dans le secteur des Clairs-Soleil. Dâ€™aprÃ¨s les agents sur place, lâ€™homme serait venu perturber lâ€™action des policiers en sâ€™immisÃ§ant dans le dispositif.Â 

Les agents ont remarquÃ© que lâ€™individu Ã©tait en possession dâ€™un chien dâ€™attaque de catÃ©gorie A alors quâ€™il faisait lâ€™objet dâ€™une fiche lui interdisant pourtant de dÃ©tenir un animal de cette catÃ©gorie. Il a Ã©tÃ© interpellÃ© et placÃ© en garde Ã  vue, tandis que lâ€™animal a Ã©tÃ© pris en charge par la fourriÃ¨re municipale.

Ã‚gÃ© de 20 ans, lâ€™intÃ©ressÃ© a revendiquÃ© la propriÃ©tÃ© de lâ€™animal aux policiers. Il a indiquÃ© avoir recueilli le chien abandonnÃ© par son prÃ©cÃ©dent propriÃ©taire. Lâ€™individu Ã©tait en possession dâ€™un carnet de santÃ© dont il est ressorti que les documents nâ€™Ã©taient pas en rÃ¨gle avec la lÃ©gislation en vigueur selon la police.Â 

Remis en libertÃ©, le jeune homme nâ€™a fait lâ€™objet dâ€™aucune poursuite judiciaire Ã  lâ€™issue de lâ€™enquÃªte mais lâ€™animal lui a Ã©tÃ© confisquÃ© et confiÃ© aux services de la SPA.Â 

chien police sans domicile fixe spa

PubliÃ© le 14 novembre Ã  11h09 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier Ã  commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

BesanÃ§on
Faits Divers

Appel Ã  tÃ©moins : une urne funÃ©raire volÃ©e au cimetiÃ¨re des Chaprais Ã  BesanÃ§on ?

Un appel Ã  lâ€™aide a Ã©tÃ© lancÃ© sur les rÃ©seaux sociaux le 9 novembre dernier aprÃ¨s la disparition dâ€™une urne funÃ©raire au cimetiÃ¨re des Chaprais, Ã  BesanÃ§on. Lâ€™objet, contenant les cendres dâ€™une dÃ©funte, aurait disparu entre mi-septembre et ce dÃ©but de mois de novembre 2025.

cendres cimetiÃ¨re dÃ©cÃ¨s urne urne funÃ©raire vol
PubliÃ© le 13 novembre Ã  10h00 par Alexane

Lâ€™IntermarchÃ© Chateaufarine fait peau neuve !

L'enseigne BalaboostÃ© dÃ©barque Ã  la Galerie Chateaufarine Ã  BesanÃ§on
Offre d'emploi

La fÃªte du rÃ©emploi et de la rÃ©paration revient le 23 novembre Ã  Lantenne-VertiÃ¨re

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualitÃ©s et Ã©vÃ©nements

Inscription
Connexion

DrÃ´lement Bien 2026 : BesanÃ§on dÃ©cuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Quoi de 9 Ã  la Maison laGrange ?

En images - Carton plein au gala de boxe anglaise organisÃ© par le Local Boxe ClubÂ 
Infos Pratiques

Ã€ BesanÃ§on, IntermarchÃ© Chateaufarine inaugure son nouveau magasin en grande pompe
Jeu-concours

Gagnez deux cadeaux high-tech avec la boutique e.noveo Besancon !

Lâ€™entreprise bisontine Cisteo MÃ©dical rachetÃ©e par le groupe AgÃ´n Electronics

Sondage

 12.64CÂ°
nuageux
le 14/11 Ã  12h00
Vent
0.43 m/s
Pression
1011 hPa
HumiditÃ©
89 %
 