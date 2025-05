Besançon : il se rend au domicile de son ex-femme malgré l’interdiction et termine en prison

Un équipage de police est intervenu boulevard Allende à Besançon après le déclenchement d’un téléphone "grave danger" d’une victime.

Sur place, les agents de police ont contrôlé un individu qui avait pourtant interdiction d’approcher son ex-femme à la suite d’une procédure de violences intrafamiliales. La victime a expliqué qu’il était venu sonner deux fois à sa porte pour lui parler et qu’elle a donc utilisé le téléphone d’urgence à deux reprises.

L’homme âgé de 33 ans a aussitôt été interpellé et placé en retenue judiciaire. Il a reconnu les faits et a expliqué aux policiers qu’il était venu pour voir sa fille et lui apporter du lait.

L’individu a été conduit à la maison d’arrêt de Besançon jusqu’à la date de son jugement prévu en juin prochain.