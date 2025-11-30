Dimanche 30 Novembre 2025
Besançon
Culture Vie locale

Besançon inaugure deux nouvelles places dédiées à des figures féminines : Janine Andrade et Irène Joliot-Curie

Publié le 30/11/2025 - 08:30
Mis à jour le 29/11/2025 - 17:55

Aline Chassagne, adjointe à la maire de Besançon en charge de la Culture, a inauguré mercredi 26 novembre 2025 deux espaces publics désormais baptisés du nom de deux femmes marquantes : la violoniste bisontine Janine Andrade et la scientifique Irène Joliot-Curie. Ces deux cérémonies, tenues à une demi-heure d’intervalle, s’inscrivent dans la démarche municipale de féminisation des noms de rues et de valorisation des figures féminines dans l’espace public.

Janine Andrade honorée aux Chaprais

La première inauguration s’est tenue à 11h, rue des Cras, en présence de l’association Vivre aux Chaprais. Le square attenant porte désormais le nom de Janine Andrade, violoniste virtuose née en 1918 à Besançon.

Dans son allocution, Aline Chassagne a rappelé l’importance du geste de dénomination :
"Nommer les lieux, c'est se les approprier, c’est les intérioriser, c’est construire notre représentation de l’espace, notre expérience vécue à partir de ces noms." Elle a également souligné la dimension politique de cette démarche : "Nommer ou renommer nos espaces publics en féminisant leurs noms est un geste – non pas symbolique – mais un geste politique fort."

La municipalité répond ainsi à une proposition de l’association locale : "Sur une suggestion de l’association Vivre aux Chaprais de la valoriser, nous donnons à ce square le nom de la violoncelliste Janine Andrade."

La maire-adjointe est revenue sur la carrière exceptionnelle de la musicienne : premier prix de violon du Conservatoire de Paris en 1931 après seulement un an de formation, tournée en France et à l’étranger, renommée internationale jusqu’à l’arrêt de sa carrière en 1972 à la suite d’un accident cardiaque. Elle a insisté sur l’importance d’inscrire cette histoire dans la mémoire collective : "Son nom, son histoire, est dorénavant inscrit dans l’espace public, marquant la reconnaissance par la ville de son talent et de sa notoriété."

Irène Joliot-Curie mise à l’honneur près des écoles Curie

À 11 h 30, la municipalité inaugurait ensuite la place Irène Joliot-Curie, rue des Roses, récemment piétonnisée et réaménagée. Ce choix fait écho au nom des écoles voisines portant celui de Pierre et Marie Curie.

Aline Chassagne a rappelé le retard accumulé en matière de visibilité des femmes dans l’espace public : "Nous avons un retard considérable dans la présence de femmes dans les dénominations." Elle a ajouté : "Par ce geste, nous rendons leur juste place aux femmes dans nos espaces publics."

La nouvelle place s’inscrit dans le "parcours de femmes" développé par la Ville, qui met progressivement en lumière des personnalités féminines variées. L’élue a détaillé cette démarche : "Ce sera ainsi sur quelques années, la valorisation, l’hommage et la mise en lumière d’histoires de vies, de parcours de femmes."

Irène Joliot-Curie, prix Nobel de chimie 1935 pour la découverte de la radioactivité artificielle, fut également l’une des premières femmes à entrer dans un gouvernement français en 1936. Elle participa ensuite à la création du Commissariat à l’énergie atomique en 1945. L’élue a rappelé sa trajectoire scientifique et politique ainsi que les circonstances de son décès en 1956, lié à son exposition au polonium et aux rayons X.

Une politique de visibilité à long terme

Lors des deux cérémonies, Aline Chassagne a réaffirmé la volonté municipale de rééquilibrer la présence féminine dans l’espace public bisontin : "Trop longtemps, l’histoire et les hommages n’ont pas reconnu la place des femmes. Elles sont restées invisibles." Elle a également insisté sur la portée de cette démarche mémorielle : "La manière d’appeler un lieu, un espace, une rue imprègne la parole, le discours, et par conséquent aussi les consciences et les inconscients."

