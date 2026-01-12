Besançon : ivres après une soirée festive, ils prennent la route et terminent au poste

Dans la soirée du 8 janvier 2026, un couple a été placé en garde à vue par la police, notamment pour ivresse et violences sur policiers, à Besançon.

Le contrôle de police a eu lieu vers 22h15, rue de Vesoul. L’équipage présent sur les lieux a procédé au contrôle d'un véhicule dont le conducteur, un homme de 21 ans, était ivre et porteur d’un cutter sans motif légitime.

La passagère âgée de 24 ans, ivre également, s’en est prise aux policiers lors du contrôle. D’après les agents, elle se serait montrée violente avant de se rebeller.

Interpellés, les deux protagonistes ont été placés en garde à vue et leur véhicule a été remisé à la fourrière. Aucun policier n’a été blessé durant l’altercation mais l'un d'eux a toutefois déposé plainte pour violences. La police précise que la "caméra piéton" était active durant l’intervention policière.

Lors de leur garde à vue, les intéressés ont reconnu les faits et ont indiqué aux agents avoir consommé de l’alcool lors d’une soirée festive à leur domicile. Ils ont écopé d’une ordonnance pénale pour le mois d’avril 2026.