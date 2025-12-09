Mardi 9 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Culture Economie

Besançon : pour ses trois ans, le café-librairie l’Interstice lance Les Entrelignes, une "AMAP" de livres

Publié le 09/12/2025 - 17:00
Mis à jour le 09/12/2025 - 15:25

À l’occasion de son troisième anniversaire, le café-librairie l’Interstice, situé à Besançon, annonce ce mardi 9 décembre le lancement d’une "AMAP"* littéraire baptisée "les Entrelignes". Inspirée du modèle agricole, cette formule propose aux lecteurs et lectrices de soutenir la structure tout en recevant une sélection de livres issus de maisons d’édition indépendantes.

© Salome Fabre
© Salome Fabre

AMAP : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne

L’établissement explique vouloir proposer une alternative aux géants du secteur du livre. L’objectif est de permettre au public de recevoir "des produits issus d'une culture responsable loin des grosses entreprises du secteur, des produits qui font du bien".

La sélection promet d’être variée, avec des ouvrages choisis selon les saisons : "romans d'hiver à consommer blotti·e près du feu, BDs à déguster sous les premiers rayons de soleil du printemps, Essais accompagnant les baignades en rivière, Aventures à dévorer avec de la cannelle et épices d'automne."

Le café-librairie affirme vouloir "cultiver les imaginaires portés par la joie, le lien social et la solidarité", y voyant "la plus belle façon de lutter contre le patriarcat, le capitalisme, le productivisme et les systèmes d'oppressions et d'exploitations".

Soutenir l’édition indépendante

L’Interstice situe également cette initiative dans un contexte de concentration du secteur éditorial. Selon le communiqué, cette "AMAP" s’inscrit "dans la lutte contre la mainmise de Bolloré sur le monde de l'édition" et permet de "mettre en avant des livres parfois invisibilisés par une sphère médiatique et éditoriale orientée vers des idées de haine et de peurs".

Les objectifs affichés sont clairs : "Sécuriser les revenus d'une librairie indépendante", "soutenir les maisons d'éditions indépendantes" et "mettre en avant des auteurices invisibilisé·es par certains médias dominants".

Deux formules d’abonnement

L’AMAP propose deux options :

  • 1 livre par mois pendant six mois
  • 1 livre par mois pendant un an

Le public peut s’inscrire en librairie, par mail (…) ou sur le site. Le prix varie autour de 100 euros pour 6 mois, et 200 euros pour une année. L’établissement précise appliquer le maximum de 5% de réduction autorisé par la loi Lang en cas d’abonnement annuel.

Fonctionnement et choix des ouvrages

Les titres proposés couvrent plusieurs genres : roman, BD, roman graphique, essais, poésie…. Ils sont choisis parmi "les coups de cœur" des libraires et proviennent de maisons d’édition indépendantes, "garantis sans fascisme ajouté ni influence de Bolloré", précisent-ils.

Les abonnés peuvent récupérer leurs ouvrages le premier mardi de chaque mois. En cas d’indisponibilité, les livres sont gardés jusqu'à la venue des clients. Un échange est possible si l’abonné possède déjà le livre reçu.

L’Interstice, un lieu social et culturel

Fondé sous forme de Société coopérative et participative (SCOP), l’Interstice se présente comme "un espace entre les espaces", orienté vers la convivialité et les rencontres. On peut y déguster boissons chaudes et pâtisseries bio, en circuit-court ou fait-maison tout en parcourant une sélection d’ouvrages neufs ou d’occasion.

Le lieu accueille également producteurs locaux, associations, ateliers thématiques et événements culturels tels que lectures publiques, expositions, conférences gesticulées. L’équipe décrit l’établissement comme "une étincelle vivante, sociale et chaleureuse où chacun·e aura sa place".

Infos pratiques

amap anniversaire l'interstice lecture librairie livre

Publié le 9 décembre à 17h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Besançon
Culture Economie

Besançon : pour ses trois ans, le café-librairie l’Interstice lance Les Entrelignes, une “AMAP” de livres

À l’occasion de son troisième anniversaire, le café-librairie l’Interstice, situé à Besançon, annonce ce mardi 9 décembre le lancement d’une "AMAP"* littéraire baptisée "les Entrelignes". Inspirée du modèle agricole, cette formule propose aux lecteurs et lectrices de soutenir la structure tout en recevant une sélection de livres issus de maisons d’édition indépendantes.

amap anniversaire l'interstice lecture librairie livre
Publié le 9 décembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Culture

Le livre “500 ans d’histoire – Sapeurs-Pompiers de Besançon (1524-2024)” décoré du prix Lucien Febvre

Le Prix Lucien Febvre 2025 sera décerné ce lundi 8 décembre 2025 au Commandant Sébastien Freidig pour son ouvrage 500 ans d’histoire – Sapeurs-Pompiers de Besançon (1524-2024), publié aux Éditions du Sékoya. La remise de prix aura lieu dans les locaux du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de Besançon.

livre prix littéraire sapeur-pompier
Publié le 8 décembre à 11h37 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

La Bisontine Jade Rognon signe la prochaine affiche du Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul 

L’affiche de la 32e édition du Festival international des cinémas d’Asie (FICA) de Vesoul a été réalisée par la graphiste designer bisontine Jade Rognon. Elle a souhaité mettre en lumière les thématiques principales de cette 32e édition du festival qui aura lieu du 27 janvier au 3 février 2026. 

affiche festival internationale des cinémas d'asie de vesoul graphisme
Publié le 7 décembre à 17h40 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

“Espoir” le nouveau single du rappeur bisontin Lukas Jee

Après avoir construit les fondations de son propre label de musique (Double Siete) et d’un univers authentique, Lukas Jee revient avec un morceau profondément narratif. “Espoir” explore la traversée d’un hiver intérieur : une période glacée, rude, où chaque pas dans la nuit devient une épreuve mais aussi une révélation. Sorti le 5 décembre 2025, le titre est disponible sur toutes les plateformes de streaming. 

artiste musique rappeur
Publié le 7 décembre à 11h04 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Culture

Roman : Charles Demouge parcourt les “Vacances mouvementées” d’un Franc-Comtois en Guyane

Auteur franc-comtois, Christian Demouge vient de sortir son dernier roman intitulé Vacances mouvementées en Guyane » le 4 décembre 2025 aux éditions du Panthéon. Au programme : aventure, suspense et course-poursuite au coeur de la jungle amazonienne pour un ingénieur franc-comtois meurtri par la perte de son épouse. 

charles demouge lecture roman
Publié le 6 décembre à 17h28 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture

Que faire en décembre aux musées d’Art et du Temps de Besançon ?

Le mois de septembre 2025 est l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions qui quitteront bientôt la programmation des musées d’Art et du Temps de Besançon. On fait le point sur les expositions et visites à voir avant qu’il ne soit trop tard et sur les nouveautés. 

exposition musée musée des beaux-arts musée du temps visite
Publié le 6 décembre à 10h01 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique

Municipale 2026 à Besançon : le syndicat de la filière des musiques actuelles adresse ses questions aux candidats

Dans la perspective des prochaines élections municipales des 15  et 22 mars 2026, le syndicat de la filière des musiques actuelles (SMA) souhaite engager un dialogue avec les diverses formations politiques. C’est pourquoi, il adresse un questionnaire aux candidats à l’élection municipale de Besançon…

municipale 2026 SMA
Publié le 5 décembre à 17h33 par Hélène L.
Nancray
Culture Economie

Au Musée des maisons comtoises, FCE met son savoir-faire au service d’un lieu de création artistique…

Lundi 1er décembre 2025, Pierre Contoz, président du Musée des maisons comtoises à Nancray et l'entreprise Franche-Comté Environnement (FCE) basée à Levier, ont signé une convention de mécénat portant sur l'aménagement extérieur de l'ancienne maison forestrière de Villeneuve d'Amont, récemment transformée en résidence artistique.

artiste création FCE mécénat musée des maisons comtoises pierre contoz résidence
Publié le 4 décembre à 10h58 par Alexane
Vesoul
Culture

“Captain Lafayette, les 7 soldats du temps”, un auteur vésulien signe un thriller fantastique

Les Éditions de Baudelaire a publié au printemps dernier Captain Lafayette, les 7 soldats du temps, un thriller fantastique signé Fred Ferry, un auteur originaire de la Haute-Saône. Le roman plonge les lecteurs dans un univers où le voyage dans le temps et les dilemmes moraux se mêlent à une intrigue mystérieuse.

autisme livre thriller
Publié le 30 novembre à 11h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : chocolats et fantaisies glacées de Noël de la pâtisserie Baud
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un repas pour deux au restaurant Loiseau du temps
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral

Sondage

 7.96
partiellement nuageux
le 09/12 à 18h00
Vent
1.88 m/s
Pression
1017 hPa
Humidité
89 %
 