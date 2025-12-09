Besançon : pour ses trois ans, le café-librairie l’Interstice lance Les Entrelignes, une “AMAP” de livres

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À l’occasion de son troisième anniversaire, le café-librairie l’Interstice, situé à Besançon, annonce ce mardi 9 décembre le lancement d’une "AMAP"* littéraire baptisée "les Entrelignes". Inspirée du modèle agricole, cette formule propose aux lecteurs et lectrices de soutenir la structure tout en recevant une sélection de livres issus de maisons d’édition indépendantes.

AMAP : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne

L’établissement explique vouloir proposer une alternative aux géants du secteur du livre. L’objectif est de permettre au public de recevoir "des produits issus d'une culture responsable loin des grosses entreprises du secteur, des produits qui font du bien".



La sélection promet d’être variée, avec des ouvrages choisis selon les saisons : "romans d'hiver à consommer blotti·e près du feu, BDs à déguster sous les premiers rayons de soleil du printemps, Essais accompagnant les baignades en rivière, Aventures à dévorer avec de la cannelle et épices d'automne."

Le café-librairie affirme vouloir "cultiver les imaginaires portés par la joie, le lien social et la solidarité", y voyant "la plus belle façon de lutter contre le patriarcat, le capitalisme, le productivisme et les systèmes d'oppressions et d'exploitations".

Soutenir l’édition indépendante

L’Interstice situe également cette initiative dans un contexte de concentration du secteur éditorial. Selon le communiqué, cette "AMAP" s’inscrit "dans la lutte contre la mainmise de Bolloré sur le monde de l'édition" et permet de "mettre en avant des livres parfois invisibilisés par une sphère médiatique et éditoriale orientée vers des idées de haine et de peurs".

Les objectifs affichés sont clairs : "Sécuriser les revenus d'une librairie indépendante", "soutenir les maisons d'éditions indépendantes" et "mettre en avant des auteurices invisibilisé·es par certains médias dominants".

Deux formules d’abonnement

L’AMAP propose deux options :

1 livre par mois pendant six mois

1 livre par mois pendant un an

Le public peut s’inscrire en librairie, par mail (…) ou sur le site. Le prix varie autour de 100 euros pour 6 mois, et 200 euros pour une année. L’établissement précise appliquer le maximum de 5% de réduction autorisé par la loi Lang en cas d’abonnement annuel.

Fonctionnement et choix des ouvrages

Les titres proposés couvrent plusieurs genres : roman, BD, roman graphique, essais, poésie…. Ils sont choisis parmi "les coups de cœur" des libraires et proviennent de maisons d’édition indépendantes, "garantis sans fascisme ajouté ni influence de Bolloré", précisent-ils.

Les abonnés peuvent récupérer leurs ouvrages le premier mardi de chaque mois. En cas d’indisponibilité, les livres sont gardés jusqu'à la venue des clients. Un échange est possible si l’abonné possède déjà le livre reçu.

L’Interstice, un lieu social et culturel

Fondé sous forme de Société coopérative et participative (SCOP), l’Interstice se présente comme "un espace entre les espaces", orienté vers la convivialité et les rencontres. On peut y déguster boissons chaudes et pâtisseries bio, en circuit-court ou fait-maison tout en parcourant une sélection d’ouvrages neufs ou d’occasion.

Le lieu accueille également producteurs locaux, associations, ateliers thématiques et événements culturels tels que lectures publiques, expositions, conférences gesticulées. L’équipe décrit l’établissement comme "une étincelle vivante, sociale et chaleureuse où chacun·e aura sa place".

