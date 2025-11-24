Lundi 24 Novembre 2025
Besançon
Faits Divers

Besançon : quatre personnes interpellées pour recel d’outils volés

Publié le 24/11/2025 - 16:00
Mis à jour le 24/11/2025 - 12:06

La police nationale de Besançon rapporte avoir procédé, mercredi 19 novembre 2025 à 23h20, au contrôle d’un véhicule Ford C-Max immatriculé en Italie, rue de Chalezeule. Selon les services de police, le véhicule présentait plusieurs caractéristiques laissant supposer qu’il pouvait être volé.

© Alexane Alfaro

À l’intérieur se trouvaient trois hommes âgés de 43, 27 et 20 ans, ne parlant pas français, ainsi qu’un mineur de 13 ans. Les policiers indiquent que le conducteur n’a pas été en mesure de présenter les clés du véhicule. De nombreux outils étaient par ailleurs visibles sur la plage arrière.

Compte tenu des vols récents commis dans le secteur, les quatre occupants ont été interpellés. La fouille du véhicule a conduit à la découverte de sept caisses à outils, dont les intéressés n’ont pas pu justifier formellement la provenance. Les enquêteurs précisent toutefois qu’il n’a pas été possible d’établir un lien direct entre ces outils et les plaintes déposées récemment pour des faits similaires.

Lors de leurs auditions, les quatre personnes mises en cause ont déclaré être venues en France pour acheter des outils. Le mineur, seul à maîtriser le français, aurait servi d’interprète lors de ces achats, selon leurs déclarations.

Les trois personnes majeures sont sorties de garde à vue le 21 novembre 2025 Elles sont convoquées devant la justice début juin 2026. Le mineur de 13 ans est sorti de de garde à vue le 20 novembre.

enfant italie police nationale recel recel de vol véhicule volé

Publié le 24 novembre à 16h00 par Alexane
