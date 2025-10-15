Besançon : Théo Saintvoirin remporte le concours régional du Meilleur jeune boulanger

Le CFA Hilaire de Chardonnet (CFA HDC) à Besançon a annoncé avec fierté la victoire de son apprenti boulanger Théo Saintvoirin, lauréat du premier prix régional du concours du Meilleur Jeune Boulanger de France. Ce succès lui ouvre les portes de la finale nationale, où il représentera la région Bourgogne-Franche-Comté.

Originaire de Grandfontaine, Théo Saintvoirin suit sa formation au CFA Hilaire de Chardonnet tout en travaillant dans la boulangerie Gourmandises du Fournil, dirigée par Michel Corne, son maître d’apprentissage. Ce dernier se dit ”particulièrement fier” du parcours de son élève, dont la détermination s’est exprimée dès ses débuts : ”Théo a toujours eu cette curiosité et ce goût du travail bien fait qui font les bons boulangers”, confie-t-il.

Son formateur au CFA, Christophe Dubois, salue également l’engagement du jeune homme : ”C’est un apprenti très motivé, même passionné. Il a un gros potentiel pour l’avenir.”

Une formation d’excellence au service des métiers artisanaux

Le directeur du CFA Hilaire de Chardonnet, Christophe Alfandari, estime que cette réussite illustre la qualité de la formation proposée : "Cette victoire est le reflet d'une synergie parfaite entre formation d'excellence, encadrement pédagogique attentif et apprentissage pratique de qualité.”

Le CFA HDC, établissement reconnu pour son accompagnement des jeunes dans les métiers de bouche, participe régulièrement à l’organisation de concours régionaux et nationaux. Ces événements permettent aux apprentis de se confronter à l’exigence du métier et de valoriser leur savoir-faire.

Un concours de référence pour la profession

Organisé par la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française, le concours du Meilleur jeune boulanger de France distingue les meilleurs apprentis du pays à travers des épreuves techniques exigeantes. Les candidats y sont évalués sur la confection de pains de tradition française, de viennoiseries et de pièces décorées, mobilisant à la fois rigueur, créativité et précision. En remportant la phase régionale, Théo Saintvoirin représentera désormais la Bourgogne-Franche-Comté à la finale nationale, prévue dans les prochains mois.

Une relève prometteuse pour la boulangerie artisanale

Le parcours de Théo illustre la transmission des savoir-faire au cœur de l’artisanat français. Enfant, il a découvert le métier dans le fournil du père de son meilleur ami, un lieu qui a éveillé chez lui une vocation. Aujourd’hui, fort de son apprentissage et du soutien de ses formateurs, il s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Le CFA Hilaire de Chardonnet se dit confiant pour la suite. Tous espèrent voir Théo briller à l’échelon national et confirmer le potentiel qui a déjà séduit les jurys régionaux.