Besançon : un chèque de 5.000€ pour l’association Les Invités au Festin

Dans le cadre de ses actions solidaires, la Fondation Brico Dépôt, créée en 2021 pour contribuer à la lutte contre le mal-logement, soutient l’association Les Invités au Festin et lui a remis un chèque de 5 000 € le 15 mai dernier au sein de l’une de ses structures à Besançon.

La remise de chèque s’est tenue en présence de Virginie Goncalves, collaboratrice du Brico Dépôt de Chalezeule et de Valérie Pinson, représentante de l’association Les Invités au Festin.

Pour l’enseigne il s’agissait d’une occasion de "célébrer ce partenariat, qui illustre l’engagement de l’enseigne et de sa fondation" ainsi que "les valeurs de solidarité et de partage communes à Brico Dépôt et aux Invités au Festin".

Les Invités au Festin est une association qui lutte contre l’isolement et l’exclusion des personnes en souffrance psychique, en accompagnant une trentaine d’adultes en situation de fragilité psychique après une hospitalisation psychiatrique, pour les aider à retrouver progressivement une vie active.

Grâce au soutien de la fondation Brico Dépôt, la maison qui les héberge a ainsi pu bénéficier de travaux de rénovation. À cela s’ajoute, le financement de matériel et de meubles.