Besançon : une habitante du quartier Brulefoin lance un appel à témoins pour retrouver Simone

Une résidente du quartier Brulefoin à Besançon, Mélanie, recherche activement sa chatte, Simone, portée disparue depuis le lundi 17 novembre 2025 au soir. L’animal, une femelle pucée et stérilisée, n’est plus rentrée au domicile depuis une semaine, une absence jugée inhabituelle par sa propriétaire.

Simone avait pour habitude de circuler librement dans les jardins du quartier, où elle était bien connue des voisins. Selon Mélanie, l’animal sortait régulièrement, particulièrement durant la belle saison, mais revenait toujours quotidiennement pour manger et passer du temps à la maison. Avec l’arrivée du froid, la chatte restait davantage à l’intérieur et passait habituellement ses nuits au chaud.

Malgré des recherches menées dans le voisinage, la pose d’affiches et la diffusion d’avis de disparition sur les réseaux sociaux, aucune piste fiable n’a pour l’instant émergé. Sa propriétaire indique avoir été contactée uniquement par des personnes proposant des services payants en "communication animale", qu’elle considère comme des tentatives d’escroquerie.

Une voisine affirme par ailleurs que d’autres disparitions de chats auraient eu lieu récemment dans le quartier, sans que ces témoignages n’aient pour l’heure été confirmés.