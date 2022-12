Bourgogne Franche-Comté : Mobilités, votre Région vous transporte...

PUBLI-INFO • À quoi sert la Région ? C’est une question à laquelle peu savent répondre. Et pourtant, la Région Bourgogne Franche-Comté est présente dans le quotidien de chaque Bourguignon-Franc-Comtois. La Région souhaite faire (re)connaître son action, en lançant une information mensuelle, dans la presse quotidienne régionale essentiellement, qui développera au fil des mois une mission spécifique. Ce mois de décembre 2022, focus sur les mobilités...

La Région Bourgogne-Franche-Comté propose, sur le système d’information multimodal Mobigo, une offre diversifiée de transports collectifs pour répondre aux besoins de chaque habitant et/ou l’aider à préparer son déplacement : TER, lignes inter-urbaines de cars, transport à la demande, plateforme de covoiturage*… ainsi que des aménagements pour faciliter les mobilités douces comme des abris à vélos sécurisés. L’accessibilité à ces transports est également au cœur des préoccupations de la collectivité qui investit pour des services et aménagements en conséquence.

Cet outil régional est notamment le résultat d’un partenariat avec des collectivités et des réseaux de transports en commun de Bourgogne-Franche-Comté en relayant les offres de transport urbain pour ce territoire. Il bénéficie par ailleurs du soutien financier de l’Europe.

Il est accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Sous sa version smartphone, il vous permet également d’acheter et d’héberger vos titres de transport pour les cars et TER du réseau Mobigo : c’est le M-ticket ! Pour ce faire, il vous suffit de télécharger l’appli Mobigo.

*Mardi 15 novembre 2022, la Région Bourgogne-Franche-Comté a été mise à l’honneur lors de la remise des prix Territoria 2022 destinés à valoriser l'innovation dans le secteur public. Elle a remporté le TERRITORIA DE BRONZE dans la catégorie "mobilités" pour « un dispositif qui vise à développer le covoiturage dans les zones peu denses sur le territoire régional et notamment les déplacements domicile-travail » : Mobigo Covoiturage (Appli Conducteur et Appli Passager téléchargeables sur Google Play Store – Informations sur www.viamobigo.fr, actualités).

La Région a par ailleurs en charge les transports scolaires : elle organise et finance chaque jour les transports de plus de 125 000 élèves sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté (hors agglomérations et Territoire de Belfort).